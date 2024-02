Lismeiry Altagracia Marte, hermana de Joaquín Alexander Hidalgo Marte, uno de los acusados de matar a la joven Paula Santana, de 23 años y quien fue encontrada sin vida en una alcantarilla, denunció este lunes que su pariente ha recibido maltrato en la cárcel.

«La gente del DICRIM le dieron, está marcado en los pies y le pusieron hasta una funda para hablar», dijo.

Defendió además la inocencia del implicado y está convencida que de este no está involucrado en el hecho.

«Yo confío en Dios, mi hermano no sabe nada de eso porque él me lo ha dicho claro, al contrario, me ha visto llorando y me pregunta: ¿Por qué tu lloras?, me dice que no tiene nada que ver con eso», explicó.

Estuvo preso por drogas

La hermana de Joaquín Hidalgo, quien era seguridad en la empresa donde laboraba Paula Santana, dijo que este estuvo preso anteriormente por drogas y cumplió una condena en prisión.

«Todas las personas tenemos un antes y un después. Él estuvo preso pero no fue por violación ni maltrato a nadie, fue por drogas y se regeneró», manifestó.

Aplazan medida de coerción

La jueza Karen Casado, de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Santo Domingo Este, aplazó para este miércoles el conocimiento de la medida de coerción en contra de dos hombres acusados de la muerte de la joven.

La misma se realizará a las 9:00 de la mañana acogiendo un pedimento presentado en ese sentido por uno de los abogados de los imputados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel preventiva de San Luis hasta tanto se conozca la medida de coerción.

Se recuerda que el cadáver de la joven Paula Santana Escalante, fue hallado en una alcantarilla en una nave industrial en construcción de la zona franca Las Américas, semidesnuda y que su cuerpo presentaba diversos signos de violencia.

La última vez que fue vista con vida fue la madrugada del pasado miércoles, alrededor de la 1:30 cuando supuestamente salió para ir al baño, lugar del que no regresó.

