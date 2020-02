Estados Unidos y los subsidios al sector agrícola

1. La economía mundial en el 2019 tuvo una producción estimada en US$87,265,226 millones, seguida por la economía de EUA con un producto interno bruto (PIB) de US$21,344,667 millones, donde los países de la Unión Europea tuvieron US$18,705,132 millones. Estos países europeos eran 28 naciones, que generaron menos producción a los 50 estados de la Unión Americana. En el 2020 el Reino Unido sale de la Unión Europea. Las tres economías que siguen a EUA son China, con un PIB de US$14,216,503 millones, Japón con un PIB de US$5,176,205 millones y Alemania con un PIB de US$3.963,880 millones. Rusia hace alardes de su poderío militar, apenas produjo en el 2019 un PIB de US$1,610,381 millones y como su economía depende del petróleo, como ha disminuido su precio por influencia del corona virus, el PIB de Rusia será inferior en el 2020. Este país no ha podido desarrollar su industria, pero su presidente Putin sabe manipular la imagen de su poderío militar.

2. Los países desarrollados han ideado los subsidios al agro y las subvenciones a las exportaciones, para afectar las economías de los países en vías de desarrollo y garantizar los alimentos. Los subsidios fueron el principal obstáculo que tuvo la Alianza de las Américas, que se inició en Miami en 1994. Era una vía para desarrollar los países de América Latina. La economía de Estados Unidos depende en un 1.2% del sector agrícola, un 19% de la industria y 79.8% de los servicios y por esa composición, necesitan producir alimentos y la única solución es con el subsidio, que la administración Trump los ha incrementado. Estados Unidos está entre las principales naciones en producción de leche de vaca, maíz, trigo, soya, tabaco, carne de res, de pollos, etc. Recuerden, que vía la ley pública PL-480 eliminó en el país, a los productores de maní y la materia prima de los aceites se importa. Vivian de la producción de maní las provincias de Santiago Rodríguez, Elías Piña, parte de San Juan y María Trinidad Sánchez.

3. El sector agrícola de Estados Unidos está en crisis, igual en Europa y América Latina. Se estima en la Unión Americana los agricultores y ganaderos reciben un 40% de sus ingresos en ayudas del gobierno federal, ayudas que también reciben los agricultores y ganaderos de la Unión Europea, porque los países ricos han decidido garantizar la alimentación del pueblo, aunque salga más caro, pero lo mismo sucede en Japón y Australia. Se estima que el gobierno federal de Estados Unidos proporciona unos 33,000 millones de dólares al año en ayudas al sector agrícola, sistema que tiene muchos años funcionando en ese país. En los últimos tiempos la situación se ha vuelto más compleja, porque antes se consideraba en esas naciones, desde Israel, Europa y la Unión Americana, que para que una ganadería fuera rentable debería ordeñar un mínimo de 300 vacas en el día, pero el costo de producción ha subido tanto que esa cifra no es suficiente y por eso existen los subsidios. En RD hay subsidios, pero no van directamente al agro, sino vía la industria y la banca.