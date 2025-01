Esto piensa Domínguez Brito sobre la reforma policial

El exprocurador de la República, Francisco Domínguez Brito, ve con pocas esperanzas la real transformación de la Policía Nacional, en el marco de la reforma que se ejecuta en ese cuerpo del orden en estos momentos.

Asegura que dentro de la uniformada existe un «monstruo» difícil de destruir.

«La comision de la reforma policial, no es que me da pena ese no es el termino, pero los engañan ellos creen que van a hacer algo, ellos no van a hacer absolutamente nada, es muy duro lo que estoy diciendo, el sistema es muy complejo, demasiado capaz para que la gente no haga nada» lamentó el exfuncionario.

Domínguez Brito precisó en una entrevista realizada este jueves en el programa Uno + Uno de Teleantillas canal 2, bajo la conducción de los periodistas, Adalberto Grullón y Millizen Uribe que, las autoridades deben comenzar desde cero para combatir la corrupción que a su juicio permea el cuerpo del orden.,

«Lo que más corruptos son, son los que ganan más dinero, cuando tu ves policías pidiendo en las calles, no es porque ellos tienen salarios muy bajos, sino porque ellos tienen que llevarle dinero, a los jefes y los mandan para eso» agregó.

Entrevista Domínguez Brito, Uno + Uno

Dijo que el flagelo convive en los demás cuerpos de seguridad como, la dirección de Migración con el «alegado negocio de las deportaciones de haitianos».

«Parece un negocio perfecto, yo te deporto y luego te cobro 10 o 15 mil pesos, para traerte nuevamente, y tu ves que cúpulas militares se hacen de dinero» afirmó.

El exfuncionario sostiene que urge una segunda ola de reformas en la justicia dominicana, que incluye organismos del Poder Judicial, y la transformación del sistema penitenciario.

Aspiración presidencial prematura

El miembro del Comité Político del PLD, entiende que es aun «prematura» la elaboración de un proyecto de cara a la nominación presidencial para los comicios del 2028.

«Creo que es muy prematuro decirle a población que aspiro a la presidencia de la República, faltando cuatro años para las elecciones. A mi me gustaría venir a estos programas a hablar de temas esenciales como el medio ambiente» dijo el alto dirigente peledeísta.