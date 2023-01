Familiares de empresario que mató la Policía en Santiago revelan nuevas imágenes del hecho

Familiares de Daniel Antonio Rodríguez Céspedes, el empresario que murió a manos de agentes de la Policía Nacional en Santiago en diciembre del pasado año, revelaron nuevas imágenes sobre el supuesto allanamiento por una presunta querella de tránsito que luego terminó en desgracia.

Según los parientes del empresario santiaguero, una de las cámaras de seguridad deja ver cómo a un hombre que, de acuerdo a los familiares de Rodríguez Céspedes, se trata del fiscal que comandó la intervención policial en la residencia del ultimado a tiros.

Sin embargo, los familiares de la víctima aseguran que el representante del Ministerio Público no contaba con una orden para actuar en la casa del empresario.

«Mira, ahí se ve (el fiscal) con una pistola», dijo Daniela Rodríguez, una hija del fallecido.

El hombre que dicen los familiares de la víctima es el fiscal que penetró a mano armada a la residencia del empresario.

La joven contó a este diario que las autoridades todavía no le han dado una respuesta concreta sobre las supuestas investigaciones que están haciendo el órgano persecutor y la Policía. «Que den declaraciones que sean contundentes, porque lo único que ellos dicen es que tenía un allanamiento por la citación de noviembre (del 2022) y eso es mentira», dijo.

Los familiares compartieron otras imágenes en las que se ven un amplio contingente policial con armas largas, respondiendo a una supuesta querella de tránsito en la residencia del empresario ultimado en su habitación.

Se recuerda que una de las razones por las que los agentes dispararon, según los reportes de la Policía, fue porque el hombre al que sus familiares señalan como una persona tranquila y que no era de problemas, supuestamente iba a responder con un arma a la intervención de los agentes, por lo que se vieron en la obligación de dispararle junto a su esposa, la cual sólo resultó herida.

«Cada vez que uno va a pedir explicaciones ellos (las autoridades) no quieren decir nada, no quieren dar nada. No quieren entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad que tenía la casa; no quieren hacer nada», aseguró la hija del fallecido.

A continuación, las imágenes que compartió la familia de Rodríguez y que captaron una secuencia de los momentos previos a la muerte del empresario.

El empresario de Santiago trabajaba por casi 20 años con la venta de productos químicos y ferreteros.