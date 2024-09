Famosos y sus piedras en el camino de la fe

Estos artistas han tenido que enfrentar las críticas, calumnias y cuestionamientos de muchas personas que afirman no es real lo que proyectan como cristianos.

Por: Rosmery Martínez

La vida de las celebridades siempre ha sido y será cuestionada y criticada, eso es algo que viene en el paquete de la fama. Pero cuando un artista sigue los caminos de Dios, el reto es aún mayor aunque parezca que debe ser lo contrario.

Muchos ven estas piedras en el camino de la fe como una prueba y, aunque estén conscientes de esto, los ataques que reciben estos famosos, les afecta.

Así lo ratificó el cantante Daddy Yankee, quien, luego de su conversión al cristianismo, fue el protagonista de diversos titulares que aseguran que cobra una gran suma de dinero por predicar en las iglesias.

“Cuando me llegó la noticia, yo dije: esto es bien irracional, no le presté atención porque pensé: la gente está clara, a mí no me hace falta esto. La gente sabe que trabajé fuerte en el mundo, tuve éxito en el mundo, económicamente estoy muy bien‘”, puntualizó el puertorriqueño en una entrevista disponible en su canal de YouTube.

Yankee habló de como la propagación de esta mentira trascendió hasta afectarlo. Comentarios en las redes sociales cuestionan la honestidad del intérprete de “Salud y vida” como cristiano y esto mismo pasa con su colega y compatriota Farruko, a quien muchos tampoco le creen que se un cristiano de corazón.

En entrevista para el canal de YouTube de Jaydan, Farruko opinó que ser cristiano no le limita a ser menos artista ni menos creativo, esto, porque ha sido criticado por continuar cantando la misma música de antes como urbano secular. “Estas cosas confirman lo real que es el nombre de Cristo y que el mundo y el sistema están en contra de que el ser humano tenga fe en Jesús”.

La mexicana Yuri es otra cantante que lleva años batallando contra las críticas desde que es cristiana porque sigue con una vida que, según muchos, no la diferencia de los demás.

Criollos

Marcos Yaroide y el rapero Redimi2, forman parte del grupo de cristianos criticados por su estilo de vida y forma de vestir.

“De afuera dicen que soy falso, que hago dinero con la religión”, manifestó Redimi2 en una entrevista con Tony Dandrades, donde resaltó que lo que más le ha dolido es que digan que tiene la religión como negocio.