Faride: “Yo no tengo corrupto preferido”

Tras detallar cada una de las ocasiones en que solicitó interpelación e investigaciones a funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, aseguró hoy no tener “corrupto preferido”.

“(…) Yo no tengo corrupto preferido, el que la haga que la pague. Cuando quieran cuestionar que me cuestionen a mí, que aquí si no van a encontrar absolutamente nada que cuestionar”, dijo Faride.

“Probablemente habrá gente seria igual que yo, pero no más seria que yo, ni más honesta que yo. Yo tengo derecho hablar sin miedo de lo que me dé la gana, aquí y fuera de aquí, porque aquí nos las estamos jugando por un sistema democrático”, puntualizó.

Estas declaraciones de Faride Raful se producen como respuesta a los señalamientos del senador Iván Lorenzo, quien citó mostrando una nota informativa en que ella manifestaba la “presunción de inocencia” en relación a la mención del ministro de la Presidencia en licencia, Lisandro Macarrulla en el caso Medusa.

Asimismo, Raful aprovechó para indicar de manera enérgica que es la senadora representante del Distrito Nacional y no un “muñeca ni pastora”.

“No soy ni muñeca ni pastora, soy legisladora, y senadora de la capital de la República Dominicana y merezco el respeto que me he ganado con el trabajo sostenido, honesto, político internamente donde en todos los procesos me he legitimado a través del voto donde nadie puede cuestionar nuestro accionar político ni de ningún tipo de enriquecimiento ilícito como muchos colegas de ellos de la oposición política que llegaron sin nada y que hoy están siendo cuestionados porque exhiben riquezas que no pueden justificar”, expresó Faride Raful.

Ley de Extinción de Dominio

El Senado de la República aprobó hoy en primera lectura el debatido proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

Este proyecto fue conocido como ley ordinaria y contó con el voto favorable de 24 senadores y el rechazo de otros 3.

Asimismo, la pieza fue liberada de lectura en su primer conocimiento con el rechazo de un total de ocho senadores y la favorabilidad de otros 19. Para la segunda lectura será íntegramente leído.