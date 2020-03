Federico Henríquez Gratereaux anuncia candidatura a senador por el Distrito Nacional

El periodista, ensayista y escritor Federico Henríquez Gratereaux anunció hoy su candidatura a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Verde Dominicano, (PVD), que lleva como candidato presidencial Porfirio López Nieto.

Henríquez Gratereaux, reconocido intelectual, articulista, Premio Nacional de Literatura y con una dilatada carrera profesional que lo ha llevado reconocidos cargos en el sector público y privado, explicó que decidió dar el paso de cara a las próximas elecciones por porque he visto que los partidos políticos tradicionales no tienen respuestas racionales”.

“Esta rueda de prensa es para poner en conocimiento de la ciudadanía que seré candidato a Senador por el Partido Verde Dominicano, que ha postulado a la Presidencia de la República al Ing. Porfirio López Nieto”, señaló.

A continuación, la nota leída por Henríquez Gratereaux:

He decidido participar en las próximas elecciones generales porque he visto que los partidos políticos tradicionales no tienen respuestas racionales, ni programas de acción, para enfrentar los principales problemas de la República Dominicana.

Entre estos problemas mayores está el de la desorbitada inmigración haitiana, que no es ni siquiera mencionada por los líderes de los partidos, tanto de la “oposición” como del gobierno, ahora dividido en dos grupos antagónicos.

Esta rueda de prensa es para poner en conocimiento de la ciudadanía que seré candidato a Senador por el Partido Verde Dominicano, que ha postulado a la Presidencia de la República al Ing. Porfirio López Nieto. Él ha tenido la gentileza de proponerme para esta candidatura.

Creo que ya es hora de que los componentes de las cámaras legislativas trabajen decididamente, a favor de los intereses generales de la sociedad dominicana. Con frecuencia los legisladores son agentes encubiertos de intereses privados de negocios, de grupos de presión, o simples instrumentos de la burocracia partidista. Es claro que existen excepciones notables, que se apartan de este patrón.

Estimo que un buen legislador debe ser previsor; anticipar imaginativamente, los problemas que puedan afectar a una isla del Caribe, amenazada todos los años por la llamada “temporada ciclónica”.

Si somos productores de oro; si tenemos un acuerdo de explotación de nuestras minas con una empresa extranjera, es posible asignar una pequeña porción del oro exportado para alimentar la reserva monetaria del Banco Central; y así protegernos de las fluctuaciones de las divisas que respaldan la moneda dominicana. Sólo intento poner dos ejemplos de ejercicio de la previsión.

No es el momento de presentar proyectos específicos; pero si puedo decir que defenderé la identidad del pueblo dominicano, su soberanía y folklore, así como sus tradiciones familiares, religión y cultura.

Estoy dispuesto a asumir esta defensa en medio de una atmósfera política antinacional y de generalizada falta de escrúpulos, de aceptación sin reservas de agendas multinacionales que atentan contra nuestras costumbres ancestrales.

Este partido, un partido emergente, reúne las condiciones imprescindibles para que la comunidad dominicana restaure su vida pública y afronte los peligros que amenazan nuestra sobrevivencia como nación. Suscribo, pues, los lineamientos y principios enarbolados por el Partido Verde Dominicano y su candidato Presidencial, Porfirio López Nieto.