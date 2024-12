¡Felices fiestas! Los juegos de Navidad más memorables de la NBA

En la NBA, el día de Navidad se ha convertido en una tradición navideña con revanchas de las Finales de la NBA, historias entretenidas y posibles avances de los playoffs.

A medida que nos acercamos a uno de los días más importantes de la temporada, recordemos algunos de los encuentros más memorables de la historia.

2016 – Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors

En diciembre de 2016, los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors estaban enfrascados en el tercer año de lo que terminó siendo una rivalidad de cuatro años.

Los Cavaliers acababan de vencer a los Warriors en una serie final intensa de siete juegos (e incluso controvertida), y los Warriors de alguna manera encontraron una manera de expandir su inmensamente talentosa plantilla con la incorporación de Kevin Durant.

Este juego del día de Navidad iba a ser la primera vez que estos dos equipos se enfrentaran después de la contratación de KD, y ambos equipos retomaron justo donde lo habían dejado en el séptimo juego, yendo y viniendo hasta los segundos finales, cuando Kyrie Irving anotó el tiro de la victoria una vez más con 3,4 segundos restantes en el reloj.

2010 – Miami Heat vs. Los Angeles Lakers

Los Miami Heat eran probablemente el equipo más odiado de la NBA en aquel entonces, y cada partido era considerado imprescindible. Si bien Kobe Bryant y Lebron James ya se habían enfrentado en numerosas ocasiones, este era el primer partido de Lebron contra Kobe como miembro del Heat, y los Lakers acababan de ganar el campeonato el verano anterior.

Lebron registró un triple-doble de 27 puntos que le dio al Miami Heat una victoria bastante fácil, 96-80.

1986 – New York Knicks vs. Chicago Bulls

Los Knicks de New York y los Chicago Bulls tienen una larga historia de no llevarse bien entre sí, lo que hace que el odio sea perfecto para una pequeña batalla navideña. Patrick Ewing fue la estrella del espectáculo una vez más, esta vez arruinando el debut de Michael Jordan en el juego navideño.

Si bien Jordan tuvo una actuación estelar, no fue suficiente para que los Bulls superaran el obstáculo, ya que Ewing encestó un tiro cuando expiraba el tiempo, lo que le dio la victoria a los Knicks 86-85.

2008: Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics

Después de perder contra los Celtics en las finales de 2008, los Lakers querían vengarse. Este partido fue mucho más reñido de lo que la gente piensa. Para empezar, antes de este enfrentamiento, los Celtics llevaban una racha de 19 victorias consecutivas, y ambos equipos lucharon hasta los minutos finales hasta que los Lakers finalmente pudieron despegarse.

Por supuesto, Kobe Bryant fue el máximo anotador con 27 puntos, y aunque no supimos mucho de él después de ese partido, conociendo su historial de no estar satisfecho hasta que ganó un campeonato, estamos seguros de que no quedó impresionado.

2004: Los Angeles Lakers vs. Miami Heat

De nuevo, este es uno de esos partidos en los que hay que entender la historia de fondo. El verano de 2004 vio la marcha de Shaquille O’Neal y la posterior ruptura del dúo Shaq-Kobe. Durante este tiempo, Bryant y O’Neal seguían peleándose (aunque se reconciliaron más tarde), y el regreso de Shaq a Los Ángeles era muy esperado.

Un joven Dwyane Wade anotó 29 puntos y diez asistencias, mientras que Kobe anotó 42 puntos. Los Lakers tuvieron la oportunidad de ganar el partido al final, pero Bryant falló el tiro, lo que le dio la victoria a Miami.