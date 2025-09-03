El Gobierno dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) lanzaron el proyecto “Finanzas públicas sostenibles e inclusivas”, con la finalidad de contribuir a los esfuerzos de la República Dominicana en materia de lucha contra el cambio climático, gestión de riesgos de desastres naturales e igualdad de género.

En ese sentido, este martes la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, Olaya Dotel; la viceministra técnica de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Addys Then Marte; el viceministro de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio de Hacienda y Economía, José Rijo Presbot; y el director adjunto de la AFD en el país, François Carcel, firmaron el memorando de entendimiento que marca el inicio del proyecto.

Esta cooperación técnica es subvencionada por la AFD, con un monto no reembolsable de seiscientos mil euros, en beneficio del Ministerio de la Mujer, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía. La coordinación de la implementación del proyecto estará a cargo de Expertise France, miembro del Grupo AFD.

Durante el acto, la viceministra Olaya Dotel expresó que la República Dominicana avanza con este proyecto hacia una gestión pública más inclusiva, responsable y transparente, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Lee más: PLD ve Gobierno maneja las finanzas públicas de manera irresponsable



De su lado, la viceministra Addys Then Marte valoró la visión de igualdad de género, acción climática y gestión de riesgo que promueve este acuerdo suscrito con la AFD. Mientras, el viceministro José Rijo Presbot dijo que “este proyecto nos permitirá sistematizar experiencias, identificar buenas prácticas y generar soluciones adaptadas a nuestro contexto”.

Asimismo, el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Hernández, sostuvo que tomar en cuenta consideraciones de género, acción clima y gestión de riesgo de desastres fomenta un desarrollo nacional a largo plazo que involucra a toda la ciudadanía.

De parte de la oficina de la AFD en el país, el director adjunto François Carcel explicó que este proyecto se inscribe en la estrategia de esta agencia de cooperación que busca robustecer la capacidad del Estado dominicano para diseñar y ejecutar políticas públicas más inclusivas, resilientes y sostenibles.

Esta iniciativa nace en el marco del programa “Acción Climática para un Desarrollo Sostenido”, que es la fase 1 de un apoyo presupuestario cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo. Está orientado a acompañar al país en la incorporación de los enfoques de cambio climático, género y gestión del riesgo de desastres naturales en el ciclo presupuestario y en el sistema nacional de inversión pública.