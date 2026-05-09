¿Qué les estamos heredando a nuestros hijos?

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Cuando un padre o una madre sostiene a su hijo, parece que el mundo se detiene. Sin embargo, en ese vínculo no solo viaja el afecto; también se desplazan, de manera silenciosa, las historias que no hemos nombrado y los traumas que no hemos sanado.

Como especialista, he comprendido que la herencia más profunda no es la genética ni la económica, sino el estado emocional con el que habitamos nuestra casa.

Fantasmas familiares

En psicología existe un concepto potente llamado "los fantasmas en la guardería". Se refiere a esos momentos en los que un padre reacciona con ira o miedo desproporcionado ante una conducta infantil, no por lo que el niño hace, es por lo que ese acto despierta de su propio pasado.

Un ejemplo magistral de esto lo vemos en la película "El Príncipe de las Mareas" (Dir. Barbra Streisand, 1991), donde los traumas no resueltos de los padres dictan la fragilidad emocional de los hijos adultos. Si no sanamos nuestra historia, corremos el riesgo de ver a nuestros hijos como espejos de nuestras propias carencias.

Ciencia invisible

La epigenética nos explica hoy que las experiencias traumáticas pueden dejar marcas químicas en nuestro ADN, influyendo en cómo las siguientes generaciones reaccionarán ante el estrés.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los entornos con alto estrés parental aumentan significativamente las probabilidades de que los niños desarrollen trastornos de ansiedad antes de los 10 años. El niño no solo escucha nuestras palabras; su sistema nervioso "lee" nuestra tensión constante.

Espejos globales

Incluso bajo el escrutinio público, esta realidad es ineludible. El Príncipe Harry, en sus memorias "En la sombra" (Spare, Ed. Penguin Random House, 2023), habla abiertamente del "dolor genético".

Su búsqueda de terapia fue un intento consciente de romper un ciclo de trauma generacional para que sus propios hijos no carguen con las sombras de la monarquía y la pérdida. Su caso es un recordatorio de que reconocer la herida es el único camino para que no se convierta en el destino de nuestros hijos.

Cuerpo somatizando

En mi consulta de terapia de suelo pélvico, veo con frecuencia que los niños somatizan la tensión del hogar. Síntomas como la enuresis (mojar la cama) o dolores abdominales sin causa orgánica suelen ser la forma en que el cuerpo infantil expresa lo que el ambiente familiar calla.

El libro "El cuerpo lleva la cuenta" (Dr. Bessel van der Kolk, Ed. Eleftheria, 2014) detalla cómo el organismo almacena el estrés que la mente no puede procesar. Un niño que vive en un hogar hostil o invalidante, termina "gritando" a través de su salud física.

Presencia restauradora

La solución no es la perfección, es la consciencia. Sanar una cicatriz en el adulto es, en última instancia, ahorrarle una herida al niño. Cuando decidimos trabajar en nuestro bienestar y rehabilitar nuestra estabilidad emocional, estamos liberando a nuestros hijos de una carga que no les corresponde llevar. El mejor legado es una madre o un padre que se hace responsable de su propia paz.

Pausa necesaria

Esta semana, observe su reacción ante un error de su hijo. ¿Su respuesta es para el niño o es un grito de su propio pasado? A veces, la mejor forma de cuidar a nuestros hijos es empezando por cuidar al niño que aún habita en nosotros.