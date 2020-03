Fórmula uno modifica reglas en medio de paralización

PARIS (AP) – Los cambios en el reglamento que buscan darle flexibilidad a un campeonato de la Fórmula Uno muy afectado por la pandemia de coronavirus fueron aprobados el martes.

Las primeras ocho de las 22 carreras previstas este año no se podrán disputar, destacándose las cancelaciones del inaugural Gran Premio de Australia y el tradicional GP de Mónaco.

No se ha fijado una fecha para dar comienzo a la temporada. Las siguientes carreras en el calendario son las de Canadá el 14 de junio, Francia el 28 de junio y Austria el 5 de julio. Las carreras pospuestas podrían reprogramarse a fines de año, en caso de que el campeonato logra ponerse en marcha.

Un cambio de envergadura implica que la Federación Internacional de Automovilismo y la F1 podrán modificar el calendario de carreras sin que medie un proceso de consultas y votaciones, con el fin de ahorrar tiempo.

El presidente de la FIA Jean Todt tendrá la facultad de “ tomar todo tipo de decisión ” sobre la F1 y otras competiciones internacionales en casos de urgencia. La FIA también podrá cambiar las reglas con el 60% de apoyo de los equipos en lugar de unanimidad.

En cuanto al aspecto técnico, los 10 equipos de la F1 no podrán efectuar cambios aerodinámicos este año de cara a la temporada de 2022.

También se ratificó aplazar un año los cambios de la normativa de competición, de 2021 a 2022, en procura de ahorrar. La única excepción en la demora establece que la prohibición del sistema de dirección doble (DAS) , uno que Mercedes estrenó en las pruebas de pretemporada, se aplicará desde 2021.

El DAS permite a los monoplazas de Mercedes ajustar la convergencia de las ruedas en las curvas y reducen su desgaste. Durante las prácticas se pudo ver al vigente campeón mundial Lewis Hamilton cómo podía remover y volver a poner el volante en la recta principal, aparentemente cambiando el ángulo de las ruedas delanteras. La innovación del equipo británico tomó por sorpresa a sus rivales.

Además, el monto permitido de cambios de partes en los motores será modificado para tomar en cuenta una menor cantidad de carreras. Se ordenará un cierre obligatorio que durará tres semanas en abril de las fábricas de los constructores, además del que ya cumplen los equipos.

La FIA que su Consejo Mundial del Motor aprobó los cambio mediante un voto electrónico para “ organizar un calendario de carreras que mejor salvaguarde el valor comercial del campeonato y contenga los gastos lo máximo posible ” .

Todos los cambios recibieron un apoyo unánime de los equipos, dijo la FIA. Se esperan más medidas para 2021 tras nuevas consultas con ellos.