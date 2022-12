La presentadora de Despierta América, Francisca, se cortó el pelo este lunes en vivo tras durar años tratando de lucir un pelo sedoso y lacio.

«Hoy me libero y quiero conocer a la Francisca que Dios mandó a este mundo, le quiero pedir perdón por llamarla fea», dijo.

Narró que desde pequeña, cuando vivía en República Dominicana, recibió todo tipo de burlas por tener ‘el pelo malo’ (el cabello rizado).

“Uno de mis mas grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza me podían permitir sentirme por un ratico bonita… A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener ‘pelo malo‘”, contó.

“Después de que nace Gennaro me di cuenta que la belleza va más allá de tantas cosas, y el día de hoy yo quiero hacer las pases con esa niña, y decirle a esa niña que es hermosa, que es perfecta… Hacer las pases con mi cabello que le he hecho de todo, mientras más estirado, más estirado esté más bella me siento. Hoy me libero y quiero conocer a la Francisca que Dios mandó a este mundo, le quiero pedir perdón por llamarla fea, y pensar que nadie que se pareciera a esa niña podría lograr algo asombroso”, explicó.

Francisca (Fuente externa)

Francisca con esta acción quiere que cada una de las niñas que la estuvieran viendo, y tengan su mismo cabello supieran que eso no las define.

¨No un cambio de look, sino un nuevo comienzo de vida, en búsqueda de su mejor versión¨, aclaró.