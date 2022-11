Zoe Saldaña y Francisca viven emotivo encuentro

La presentadora de «Despierta América», Francisca, lloró al ver en vivo a la actriz Zoe Saldaña, la cual asistió este martes al programa “Despierta América”.

El emotivo encuentro quedó captado en cámara y fue subido a su cuenta de Instagram por la conductora, con el siguiente mensaje:

¨Después de nuestra conversación y abrazo me siento más inspirada, empoderada pero sobretodo orgullosa de mi, de mis raíces, de donde vengo¨, posteó.

¨Que tú talento, belleza, clase y humildad continúen arropando este mundo.

¡Feliz de verte triunfar!¨, añadió.

Saldaña fue al programa para promocionar la película «Avatar: The Way of Water».

«Yo siento que uno se puede reflejar tanto en ti, queremos conocerte, amamos tu historia, como has llegado», dijo Francisca.

Mientras, que la actriz le expresó que «estoy representando el legado de las matriarcas que me trajeron hasta este punto».

Francisca y Zoe Saldaña

Le aconsejó que siga adelante como lo está haciendo.

Cosas en común que tienen Zoe y Francisca

Ambas son dominicanas y se han destacado en el mundo por su trabajo. Además, están casadas con italianos y tienen hijos.