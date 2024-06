Fuego afectó ayer fábrica de textiles

Un incendio a gran escala se desató la mañana de ayer en una nave industrial ubicada en el kilómetro 11 de la Autopista Duarte, afectando por completo las instalaciones de la fábrica de textiles Parkdale.

El fuego se inició alrededor de las 7:00 a.m., momento en el que no había nadie en su interior debido a que la empresa aún se encontraba cerrada. Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas.

A seis horas de haberse generado el siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, en colaboración con los equipos de emergencia del Distrito Nacional, aún no lograba sofocar las llamas. En el lugar trabajaban intensamente alrededor de 20 camiones de bomberos y unos 60 hombres.

“Estamos removiendo los escombros y vamos a penetrar a ver qué tenemos. Hasta ahora ha colapsado parte de la estructura, no sabemos qué otra área más está colapsada”, explicó el intendente general del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, Guillermo Mendoza, quien afirmó que aún se desconocía el origen del siniestro.

Sin embargo, Mendoza aseguró que una vez sofocado el incendio y enfriada la zona, el departamento técnico determinará la causa.