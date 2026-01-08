Misa en honor a las víctimas del Jet Set: un clamor de justicia continúa vivo

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

A nueve meses de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, familiares y allegados de las víctimas mortales continúan acudiendo a la zona cero a su acostumbrada misa en honor a los fallecidos.

Este jueves, se reúnen para mantener con vida el clamor de justicia que desde la fatídica madrugada del martes 8 de abril, arde en sus corazones.

A continuación algunas fotografías del lugar.

Familiares de victimas Jet Set visitan zona cero a nueve meses de la tragediaAlexis Monegro

Entrada y valla publicitaria Jet Set

Familiares de las victimas

Palabras de familiar de las victimas

Transcurso de la misa.

Así se encuentra lo que era la discoteca más exclusiva de Santo Domingo.