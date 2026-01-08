La herida continúa abierta
Misa en honor a las víctimas del Jet Set: un clamor de justicia continúa vivo
Familiares y allegados de victimas mortales del Jet Set se reúnen en la zona cera y realizan misa en su honor.
A nueve meses de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, familiares y allegados de las víctimas mortales continúan acudiendo a la zona cero a su acostumbrada misa en honor a los fallecidos.
Este jueves, se reúnen para mantener con vida el clamor de justicia que desde la fatídica madrugada del martes 8 de abril, arde en sus corazones.
A continuación algunas fotografías del lugar.