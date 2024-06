¿Ganas de Juegos? Un cuestionario para conocer la historia olímpica  

– Los Juegos de la XXXIII Olimpiada se inaugurarán en París el 26 de julio de 2024. Para entretener la espera, EFE plantea un cuestionario semanal de preguntas y respuestas con el objetivo de conocer la historia olímpica y a sus grandes protagonistas.

. 1. En los Juegos de Los Ángeles 1932 la selección estadounidense de hockey tuvo mucha suerte de ganar la medalla de bronce porque…..

(a) Perdió todos sus partidos (b) No jugó ningún partido (c) No marcó ningún gol .

2. La selección húngara de Ferenc Puskas ganó el oro olímpico en los Juegos de Helsinki 1952. ¿A qué equipo se enfrentó en la final?

(a) Suecia (b) Alemania Federal (c) Yugoslavia .

3. ¿En qué edición de los Juegos el heptatlón sustituyó al pentatlón en el programa femenino de atletismo?

(a) Moscú 1980 (b) Los Ángeles 1984 (c) Seúl 1988 .

4. ¿A qué temperatura está el agua de una piscina olímpica?

(a) 20-23 grados Celsius (b) 25-28 grados Celsius (c) 29-30 grados Celsius.

5. De estas ciudades francesas, ¿cuál será subsede del torneo de fútbol en los Juegos de París? (a) Lille (b) Lyon (c) Toulouse.

Respuestas–

1. (a) En el torneo de hockey de 1932 solo se inscribieron tres equipos, Estados Unidos, la India y Japón. Los norteamericanos perdieron ante sus dos rivales, pero aun así recibieron el bronce.

2. (c) Hungría derrotó en la final a Yugoslavia por 2-0.

3. (b) A partir de Los Ángeles 1984 se disputó el heptatlón. Los Juegos de Moscú’80 fueron los últimos para el pentatlón como prueba combinada femenina.

4. (b) El agua de una piscina olímpica de 50 m debe tener una temperatura de entre 25 y 28 grados.

5. (b) Lyon es una de las sedes del torneo de fútbol, junto a París, Marsella, Burdeos, Saint-Éienne, Nantes y Niza.

