Garvella: “la relación de los tiktokers no siempre está bien”

Garvella, el tiktoker dominicano que también se encuentra incursionando en la música, reveló que la convivencia entre los creadores de contenido de esta plataforma suele ser “un poquito difícil” debido a las diferencias que se producen entre ellos.

“A través del tiempo han pasado situaciones en las que el público se ha dado cuenta de que la relación de los tiktokers no siempre está bien”, señaló durante una entrevista para HOY en el Espectáculo Podcast, en referencia a las controversias que han tenido lugar en este entorno.

Garvella forma parte de “La Casa de los Tiktokers”, donde también residen otras figuras como Alexander de la Rosa y Jenny Camacho.

El joven define este lugar como “una casa controversial que no solamente se ha dado a conocer por cosas buenas, sino también por cosas que han sucedido, sin embargo, hasta el día de hoy me ha ayudado a crecer no solamente como artista, sino también como persona”.

Aunque esto no sucede en todos los casos. También destacó que hay otros creadores de contenidos que “se llevan de lo mejor, que graban todo el tiempo, que fuera de TikTok también son amigos”.

Al cuestionársele como sobrelleva su faceta como influencer en combinación con la música, reveló que ha pesar de tener un público que le ha apoyado en todos sus proyectos, también existe una disputa en torno a las figuras que nacen en la referida red social y deciden incursionar en el ámbito artístico.

“Mucha gente dice que los tiktokers no nacieron para ser cantantes. Hay un gran número de personas que no están de acuerdo con que los creadores hagan música”, enfatizó.

Sin embargo, los comentarios negativos no le detienen a la hora de perseguir su sueño. Recientemente el artista estrenó “Odisea”, un tema que plantea una jugada con devuelta de la misma moneda en un cuadro amoroso.

La canción busca convertirse en un himno para aquellos que aún no han sido flechados por Cupido, compuesta por un ritmo y estilos completamente sonoros en una mezcla de funk, pop y electrónica marcada sobre una sigilosa base del reggaetón.

Además, reveló que se encuentra en conversaciones para realizar una colaboración con La Perversa, que sería la primera con una cantante nacional.

“Es hasta ahora uno de los proyectos más importantes de mi carrera como artista”, aseguró.

Garvella participó en el acto de cierre de Kanibarú 2023, la competencia de comparsas más importante del Caribe, el pasado sábado 18 de febrero, en donde trabajó para dar lo mejor de sí sobre el escenario.

El cantante, quien hizo una mezcla de temas como “Dale pa la calle” “Tilin Tilin” “Goloso” y “Mana”, contó con la presencia de bailarines y un público que gozó cada segundo de su presentación.

“Me dieron tres minutos y medio y para mí fue un Half Time Show”, expresó. “Creo que es la oportunidad más grande que me ha dado la vida de poder exponerme”.

Para este año, planea seguir incursionando en nuevos contenidos para su perfil de TikTok, que ya cuenta con más de un millón de seguidores y no centrarse únicamente “en lo que yo estoy acostumbrado a hacer”.