Geovanny Vicente Romero, nominado como una Voz de una Nueva Era de Líderes

Geovanny Vicente Romero ha sido nominado como una Voz de una Nueva Era de Líderes en Viena, Austria, como parte del movimiento #LiderazgoRedefinido por @femalefactor.global. Este nombramiento reconoce la dedicación de Geovanny a redefinir el liderazgo y crear un futuro mejor para todos.

El movimiento #LiderazgoRedefinido busca crear una nueva narrativa de liderazgo, una que valore la empatía, la innovación y la resistencia. Geovanny se siente honrado de ser parte de este viaje, que no solo se trata de reconocimiento, sino de crear un mundo mejor mediante un liderazgo más efectivo.

“Me siento honrado de compartir que he sido nominado como Voz de una Nueva Era de Líderes, parte del movimiento #LiderazgoRedefinido de The Female Factor. Esta iniciativa trasciende el reconocimiento; se trata de transformar el liderazgo para encarnar la empatía, la innovación y la resistencia, creando un futuro más brillante para todos.”

Geovanny asistirá a la Cumbre Global de Líderes organizada por la Ciudad de Viena el 19 de septiembre, donde se celebrará su nombramiento. La cumbre es una plataforma para que líderes de todo el mundo se unan y definan el futuro del liderazgo.

El alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, se unió a las felicitaciones al destacado Geovanny Vicente Romero, expresando: “El honor es nuestro, saber que contamos con jóvenes brillantes, profesionales destacándose más allá de los mares y con su desempeño ponen en lo más alto la bandera de la azuanidad”. Con estas palabras, el alcalde Hidalgo reconoció la gran contribución de Geovanny a la ciudad de Azua, que en el pasado ha reconocido su labor al nombrarlo Hijo Adoptivo de la ciudad, un título que Geovanny ha honrado con su continuo trabajo y dedicación a la comunidad.

En un comunicado separado, la Alcaldía de Azua dijo lo siguiente: «Profesionales trascienden colocando en alto en nombre de Azua. Desde la Alcaldía de Azua extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al destacado Azuano, Geovanny Vicente Romero, por su nominación como Voice of a New Era of Leaders traducido como La Voz de una Nueva Era de Líderes, un movimiento que busca inspirara a líderes de todo el mundo. Geovanny como joven y hombre de valores, ha demostrado ser un ejemplo de dedicación, esfuerzo y liderazgo, llevando con orgullo el nombre de nuestra querida Azua en cada uno de sus logros. Estamos muy orgullosos de ti, Geovanny, y te deseamos mucho éxito en todos tus futuros proyectos. ¡Sigue brillando y siendo una inspiración para todos nosotros!»