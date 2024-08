Girón y abogada en «tensión» en el desarrollo del juicio Coral

Un momento de tensión se vivió hoy en el desglose del juicio de la operación Coral y Coral 5G entre el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez y la abogada Ingrid Hidalgo Martínez cuando el imputado se abstuvo de responder algunas preguntas.

La profesional en derecho se notaba airada cuándo Girón no asumía los lineamientos que estableció de responder: sí o no. En el mismo tenor, la magistrada que preside el tribunal Giselle Méndez, le recordaba que el implicado podía responder en sus términos.

Por su parte, Girón hacía gestos y respondía como si la interrogante le pareciera «tediosa o aburrida».

Esto fue lo que protagonizaron Girón y la abogada en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dónde se continúa conociendo la estructura en el «entramado de la corrupción administrativa» que habría estafado al Estado:

Abogada IH: ¿Usted inició en CESTUR (Dirección Central de Policía de Turismo) en el año 2005?

Girón: Yo nunca dije eso, honorable magistrada.

Abogada IH: ¿En qué fecha usted inició a CESTUR?

Girón: Yo soy de la primera promoción de Politur del año 2001.

Abogada IH: ¿En el 2001 quién era el director de CESTUR?

Girón: El general Lizardo… no recuerdo ahora mismo.

Abogada IH: ¿Cuándo fue que inició, de acuerdo a sus palabras las sustracciones de CESTUR, en qué año?

Girón: Como ya lo establecí aquí, en el año 2005, cuando llega el coronel Rafael Núñez de Aza.

Abogada IH: ¿Y quién era el director?

Girón: Honorable, magistrada, yo no estoy ahora mismo mentalmente para darle una lista de todos los directores desde la fecha de entrada hasta la fecha de salida. No recuerdo.

Abogada IH: ¿Ese que usted no recuerda tenía conocimiento de la sustracción de los fondos?

Girón: No sé.

Abogada IH: ¿No sabe?, ¿usted no era parte principal de esta sustracción?

Girón: Como le dije, en ese año empezó con el coronel Rafael Núñez de Aza.

Abogada IH: Y con usted también, ¿con usted también sí o no?

Girón: desde el inicio, honorable magistrada.

Abogada IH: ¿Usted despachaba con el coronel de ese entonces?

Girón: El coronel Rafael Núñez de Aza.

Abogada IH: Sí o no solamente le estoy preguntando, recuerde que le dije desde el inicio, sí o no.

Girón: Y yo tengo el derecho de abstenerme a responderle y por cortesía le estoy respondiendo: el coronel Rafael Núñez de Aza.

Abogada IH: ¿Sí o no, caballero?

-Intervención de la Magistrada Giselle Méndez-: El imputado responde en los términos que desee responder, debemos recordar que este ejercicio lo controla, lo dirige y lo extiende él.

Abogada IH: Magistrada, debemos aclarar algo, el tiene derecho…

Magistrada Magistrada Giselle Méndez: Próxima pregunta.

Abogada IH: Sí, pero déjeme aclararle algo del porqué hago mi pregunta, porque si usted también me va a dirigir en este asunto de cómo yo hacer mi pregunta, entonces no estamos en nada, porque ya el confesó, el declaró, el admitió, por lo tanto, el no está resguardando ningún estado de inocencia. No es un testigo, admitió los hechos.

Magistrada Giselle Méndez: Yo les voy a pedir que por favor se comporten y el imputado declara y responde como le parezca porque es el derecho que le reconoce la constitución, el código procesal penal y por una cuestión lógica puede dejar de hacerlo cuando quiera.

Abogada IH: Usted admite que robó en el año 2001, ¿sí o no?

Girón: Yo establecí y quiero dejar bien claro…

Abogada IH: Es sí o no, mi pregunta es sí o no.

Magistrada Giselle Méndez: Permiso, abogada, no interrumpa al imputado mientras responde, continúe con su respuesta.

Girón: Y es bueno, magistrada que quien hace la pregunta, entienda que yo no soy un tonto, yo establecí aquí que eso empezó en el año 2005 con el coronel Rafael Núñez de Aza, en ningún momento yo me he parado aquí a decir que en el año 2001 aquí se hacía nada.

De hecho, en el año 2001 yo ni en nómina trabajaba porque yo estaba pasando centro en San Cristóbal, como dice uno: «tirando el ajo en pie».

Abogada IH: ¿En el 2006 quién era el director de CESTUR?

Girón: Próxima pregunta, honorable magistrada.

Abogada IH: ¿En el 2007 quién era el director?

Girón: Próxima pregunta.

Abogada IH: ¿en el 2008?

Girón: Eso está en internet si desean buscar quién era el director en qué año, próxima pregunta.

Abogada IH: ¿2009?

Girón: Próxima pregunta.

Abogada IH: ¿En el 2010 quién era el director?

Girón: Próxima pregunta.

Abogada IH: ¿En el 2011 quién era el director?

Girón: Magistrada, si esa es la única pregunta que tiene y aparentemente es a única, ya no tiene más, yo me abstengo de responder.

Además de la abogada Ingrid Hidalgo Martínez, otros juristas hicieron preguntas a Girón: