Gobierno de Maduro excarceló a 9 presas políticas detenidas tras elecciones en Venezuela

Lo confirmó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que indicó que el grupo había sido trasladado desde un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana de la ciudad de Valera, en Trujillo, hasta Los Teques, capital de Miranda

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que nueve mujeres detenidas en el contexto de la crisis postelectoral fueron excarceladas, luego de haber sido trasladadas desde el estado Trujillo (oeste) hasta Miranda (norte).

La organización indicó, en una publicación en X, que el grupo de mujeres había sido trasladado el jueves desde un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) de la ciudad de Valera, en Trujillo, hasta Los Teques, capital de Miranda, a más de 550 kilómetros.

“Abrazamos a los familiares que nunca debieron vivir esta injusticia. Exigimos la libertad para todas las presas políticas”, apostilló.

El jueves, la ONG Foro Penal informó que, tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país 1.849 presos políticos, la mayoría detenidos en el contexto de protestas poselectorales contra el resultado oficial que dio la reelección a Nicolás Maduro.

El mensaje del Comité por la Libertad de los Presos Políticos

A través de X, Foro Penal detalló que, del total de presos políticos -todos adultos- 1.628 son hombres y 221 mujeres, de los cuales 1.687 son civiles y 162 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Según datos oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron arrestadas tras las elecciones, una cifra mayor a la del Foro Penal, ya que la ONG excluye a quienes considera han cometido algún delito, así como a los detenidos no reportados por familiares y a aquellos que no tienen autorización de incluir.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo a la agencia de noticias EFE que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- si bien la Fiscalía informó sobre 956 liberaciones, no ha publicado una lista con los nombres y apellidos, por lo que el Foro Penal no ha podido verificar este número en su totalidad.

Edmundo González Urrutia

La oposición ratificó el triunfo de Edmundo González Urrutia

En otro orden, a cinco meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática ratificó que la “gran mayoría” del pueblo votó por Edmundo González Urrutia, pese a que el chavismo cometiera fraudey proclamara ganador a Nicolás Maduro.

En un mensaje en sus redes sociales, la principal coalición disidente en el país aseguró que “el 28 de julio, la gran mayoría de los venezolanos elegimos a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela” y, por tanto, llamó a todos a mantenerse unidos y seguir luchando por su asunción el próximo 10 de enero.

Es crucial defender “la soberanía expresada a través del voto” y “lograr una transición pacífica”, que ponga fin al chavismo, gobernante en el país desde 1999.

Tras las polémicas elecciones del 28 de julio, que se dieron en un contexto de persecución, inhabilitaciones y poca transparencia, el oficialismo proclamó ganador a Maduro, aunque sin dar datos detallados oficiales ni presentar las actas que lo confirmen.

Sin embargo, la Plataforma organizó una red de ciudadanos que recopiló el 83,5% las actas de mesas de todo el país y expuso, con ellas, la real voluntad del pueblo, que acompañó el cambio con González Urrutia.

Decidido a no dejar el poder, el chavismo lanzó un fuerte operativo de persecución y censura que llevó a María Corina Machado a vivir en la clandestinidad y al ex diplomático a tener que exiliarse en España, aunque con la promesa de regresar el 10 de enero para asumir el mando del país.

No existe “restricción alguna” para su ingreso a Venezuela y “en absoluto” teme ser detenido en caso de presentarse en Caracas, aseguró este lunes, aunque sin revelar “ni el día ni la forma” en que volverá a su tierra para asumir como presidente.

