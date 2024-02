Gobierno presenta plan “La Frontera Cambia”

El Gobierno presentó ayer su estrategia “La Frontera Cambia”, que promueve el desarrollo de la zona fronteriza, en un acto en que el presidente Luis Abinader dijo que hacen inversiones de US$2,593 millones en obras que ejecutan, con 54 empresas reclasificadas y nuevas, que generarán 10,671 empleos directos.

“Se puede decir que ya no es una acción patriótica, ya no es un resultado de un compromiso social, es una acción inteligente invertir en la frontera hoy. He escuchado múltiples empresas decir que van a invertir en Pedernales, pero también que se van a trasladar a Dajabón con el desarrollo y a Monte Cristi”, dijo

Agregó que “en Monte Cristi, con estos incentivos, se construyeron dos hoteles con franquicias norteamericanas”, el desarrollo es vencer ese círculo vicioso de subdesarrollo dónde no hay educación, ni salud.

La presentación se desarrollo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde el mandatario junto al ministro Pavel Isa enumeraron los proyectos, citando la la carretera El Cercado-Juan Santiago-Hondo Valle, que estaría listo a final de este año y favorecerá a Elías Piña.

También la carretera Pedernales-Duvergé, que permitirá integrar el desarrollo de Pedernales, Independencia y Baoruco y dos centros regionales de la UASD, uno en Neiba y otro en San Ignacio de Sabaneta, con inversiones de RD$1,228 millones y se prevé que beneficiará a más de 8,000 estudiantes.

El ministro Pavel Isa planteó que la inversión pública promedio en la frontera subió un 81% entre 2021-2023 en relación a 2016 y 2019 y, como resultado de esfuerzos, pasó del 7.8 % del total ejecutado a nivel nacional entre 2016-2019 al 12.2 % en 2023, con inversión de RD$25,136 per cápita, “ 2.4 veces que el promedio del periodo anterior”.

En tanto que el proyecto de desarrollo Bahía de Manzanillo, abarca una inversión pública de más de RD$17,800 millones, con una inversión privada de RD$140 mil millones.