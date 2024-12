Grupo Basílica celebra navidad con comunidad médica de New York

El reconocido grupo de gestión médica Basílica Medical Management, celebró su tradicional fiesta de navidad junto a empleados, relacionados y clínicas que forman parte de su cartera de clientes en New York y áreas aledañas.

Los dominicanos Licenciado Ramón Tallaj Jr., y el Doctor Shariff De Los Santos, propietarios de Basílica Medical Management, agradecieron a los presentes por el apoyo a este evento que cada año crece al mismo tiempo que la empresa.

Tallaj Jr., manifestó agradecemos a todos aquellos que de una u otra manera han aportado su grano de arena para que nuestra empresa siga ofreciendo buen servicio a nuestros clientes, así como el apoyo para que cada año esta actividad sea una realidad”.

De su lado, Shariff De Los Santos, dijo que “en Basílica, seguiremos uniendo fuerzas y rompiendo estereotipos con la finalidad de seguir creciendo, por lo que agradecemos a todos los empleados y clientes que han aportado al buen manejo de nuestra empresa”.

En la cena navideña participaron clientes como el Dr. Rene Riano de Queens Obstetrics & Gynecology Services PC; Dr. Manuel Mejía, Grand Concourse Medical Practice; Dr. Luís Vásquez, Tu Vida Medical Practice; Dr. Franklin Lugo, NYC Medical of Queens PC; Dr. Jacobo Peña, Doctors In The Heights; y Alex Pérez, de Multi Specialties Managements.

En la actividad llevada a cabo en el Hotel Double Tree de Fort Lee, New Jersey, participaron más de doscientos cincuenta personas, quienes disfrutaron de la amenización de dos orquestas y la rifa de vuelos a diferentes países y electrodomésticos para el hogar.

Basílica Medical Management, es una exitosa empresa dirigida por jóvenes dominicanos emprendedores, dedicada al servicio de manejo de soluciones para clínicas, contratos médicos y sobre todo a la calidad médica con la finalidad de que los pacientes tengan un buen servicio.

Puede leer: Tradicional tertulia para presentar novela