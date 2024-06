Grupo Corripio en acto Beltré

Los dominicanos, en especial los seguidores de las Grandes Ligas, podrán disfrutar del acto de exaltación a Cooperstown, el 15 de julio próximo del destacado atleta Adrián Beltré, por los canales de televisión que forman parte del Grupo de Comunicaciones Corripio, algo que será inolvidable para los miles de quisqueyanos. La histórica transmisión está todo arreglado, para presenciar en el país al quinto dominicano que llega al lugar más alto de las Grandes Ligas, por su destacada actuación en su brillante actuación en el terreno de juego, como su comportamiento fuera de las gramas y un ser familiar.

La fanaticada dominicana, no solo podrá seguir el ceremonial por los canales de televisión, Coral 39, Teleantillas y Telesistema, sino por los medios escritos Listín Diario, Hoy, El Nacional y El Día. La labor estará a cargo de destacados cronistas del grupo. Los dominicanos que ocupan un lugar en Cooperstown son Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz.

Cortos

No hay acuerdo para la celebración de los juegos en Nueva York, de las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey. Los intereses dominan, pero se espera un entendido… La Federación de Ciclismo, quiere un velódromo para Santiago, sería bueno, que diga cuantos eventos han celebrado en el Centro Olímpicos, no es por nada… Francia va a celebrar unos Juegos Olímpicos, la ceremonia es al lado de río Sena, los deportes de combates son en salones de entidades, mientras que aquí eso es obras y obras, para elefantes blancos… Al parecer está por soltarse el loco por voleibol… No se sorprendan un día que los Yanquis, disparen 10 jonrones en un juego.