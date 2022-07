«Ha dicho que hasta que no me mate a mí y a mis hijos no se va a entregar»

«Ha dicho que hasta que no me mate a mí y mate a mis hijos no se va a entregar ni se va a matar», con esta sentencia termina un video subido a redes sociales por Betty Abreu, una mujer que pide desesperadamente la ayuda de las autoridades para que apresen a su posiblemente futuro verdugo.

Ha dicho que ya lo intentó una vez. Ramón Leonardo Capellán Cruz, alias «Bozo», ya mató a un niño de nueve años, hijo de Abreu a quien en esa ocasión también dio por muerta y dejó abandonada, no sin antes incendiar su vivienda poniendo en peligro la vida de los otros hijos menores de la dama.

Son siete los meses que Betty lleva huyendo del peligro que la asecha y la mantiene escondida hasta de sus propios familiares intentando postergar un posible desenlace fatal hasta que las autoridades acepten escuchar su clamor y apresen al hombre que según dicen es visto constantemente en los sectores de Hatillo Palma y La Guajaca en la provincia Monte Cristi.

Familiares de la mujer también pidieron al presidente, Luis Abinader, y al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, para que intervenga en el caso y apresen a alias «Bozo» para evitar tomar la justicia en sus manos ya que el presunto responsable del atentado contra la mujer sigue amenazándola.