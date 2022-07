“He llorado mucho”: Julio Cedeño narra peripecias en Pesas

Julio Cedeño acaba de ganar dos oro y una plata en un Torneo Panam de Pesas y el campeón absoluto de los 73 kilos; ahora está enfocado para clasificar a las Olimpíadas de París 2024

Con algo más de seis años en la Selección Nacional de Pesas, Julio César Cedeño comienza a demostrar su calidad en la plataforma.

El nativo de la provincia de El Seibo es un joven que no se entrega fácilmente y está perseverando para triunfar.

“Tuve un accidente antes de los Juegos Olímpicos de Tokio y no pude concluir los torneos para lograr los puntos”, dice Cedeño.

Apunta que le agradece mucho a los directivos de la Federación de Pesas, a todos sus compañeros, hombres y mujeres y en especial a los entrenadores.

“Mis entrenadores nunca me han dejado solo, siempre me animan a trabajar duro cada día, ya que ven que tengo condiciones”, señala.

Su primera medalla

El dominicano Julio César Cedeño conquistó la medalla de bronce en los 73 kilogramos del torneo de levantamiento de pesas de los XVIII Juegos Panamericanos que se celebraron en el 2019 en el Coliseo Miguel Grau.

Cedeño finalizó con 144 kilos en arranque y 174 en envión para un total de 318 kilos para el mejor tercer resultado de la contienda, concluyendo detrás del venezolano Julio Mayora, quien estableció tres nuevas marcas panamericanas en arranque con 155, en envión con 194 y en total con 349.

Cedeño completó sus tres alzadas en arranque, levantando 137, 141 y 144 kilos, mientras en envión logró dos alzadas de 170 y 174 kilogramos, al decidir no salir a realizar un tercer intento, ya que había asegurado la presea de bronce.

“Estoy súper orgulloso de darle una medalla a mi país en mi debut en unos Juegos Panamericanos, todavía no me lo creo. Esa medalla se la dediqué al pueblo dominicano y a mi familia”, expresa el pesista criollo.

No se rinde y ha llorado

Afirma que a pesar de las lesiones no se rinde y no oculta que, en ocasiones, ha llorado mucho, pero siempre recibe buenos consejos de sus entrenadores y compañeros.

Explotó ahora en Panam en Colombia

El dominicano Julio Cedeño cosechó este jueves el triunfo más significativo de su carrera al coronarse de los 73 kilogramos en el Campeonato Continental de Mayores de Levantamiento de Pesas que se desarrolla en la capital colombiana.

Cedeño obtuvo dos medallas de oro y una de plata, mostrando las condiciones que lo ubican como uno de los mejores pesistas masculinos del país. Es la primera vez que Cedeño conquista el título de categoría en el máximo evento de las pesas en el continente.

Conquistó el envión

El quisqueyano dominó la modalidad de envión con 174 kilos levantados y obtuvo la plata en arranque con marca de 144, combinación que a la postre le dio el título de la división con 318 kilos totales.

Cedeño salió ileso de una lucha estratégica “kilo a kilo” contra los oponentes mexicanos Jorge Adán Cárdenas Estrada y Jonathan Antonio Martínez Muñoz, quienes le escoltaron en el orden de lugares y terminaron ganando la plata y el bronce.

Cárdenas Estrada dominó la modalidad de arranque para conseguir la presea de oro con una mejor alzada de 145, contra 144 de Cedeño y 143 del norteamericano Jacob Christian Horst, que obtuvo el bronce.

Cedeño decidió la prueba a su favor cuando superó por cuatro kilos a Cárdenas Estrada en la especialidad de envión. El dominicano alzó 174 kilos, con 170 del pesista azteca, misma cantidad levantada por el otro mexicano Martínez Muñoz.

La totalidad de 319 kilos catapultó a Cedeño a colocarse campeón de la división, contra 315 de Cárdenas Estrada y 310 de Martínez Muñoz. El pesista seguirá trabajando muy duro para llegar a París 2024.

Ozuna pondera calidad de Cedeño

El presidente de la Federación Dominicana de Pesas, William Ozuna, ponderó el gran empeño que siempre le ha puesto Julio Cedeño a su trabajo en Pesas. “Estamos felices con sus dos preseas de oro y plata que acaba de ganar en Colombia”, dijo Ozuna. Comentó que algunas lesiones le han afectado y por eso no pudo ir a Tokio, pero se espera que esté en París 2024.

