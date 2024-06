Hijo y exesposa de Roque Espaillat piden parar la revictimización

La exesposa del excandidato presidencial Roque Espaillat (El Cobrador), la doctora Jacqueline Miranda Pereyra y su hijo Luis Alejandro Espaillat Miranda, pidieron a las autoridades que paren la violencia psicológica y las campañas de descrédito en su contra, indicando que a ellos se les está revictimizando y solo quieren paz y tranquilidad.

A través de sus abogados, José Lorenzo Fermín M. y César Leonardo Reyes C., que el pasado miércoles fueron sorprendidos cuando una grabación que hace unas semanas hizo Luis Alejandro, de modo libre y voluntario, sobre un caso judicial en que este y su madre se vieron envueltos para el 2008 y 2009, así como de una querella reciente que interpuso Jacqueline en contra de Espaillat ante la Unidad de Atención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría Fiscal de Santiago en violación del artículo 309-1 del Código Penal en su perjuicio.

Indicaron que ante la primera información recibida, en donde se anunciaba públicamente la próxima divulgación de esta grabación, Luis Alejandro Espaillat Miranda, a través de sus abogados le notificó por acto de alguacil, formal oposición a su divulgación.

Sin embargo, los responsables de su divulgación han hecho caso omiso a la oposición, reproduciendo dicho video, por lo que solicitan el retiro voluntario, y de no hacerlo acudirán ante las instancias judiciales correspondientes.

«Esta grabación estaba destinada exclusivamente para la fiscal apoderada de dichos casos y la investigación que en este sentido ella hace. Por ello, por este medio solicitamos su retiro voluntario, de no ser retirado de este modo, se solicitará su retiro ante las instancias judiciales correspondientes», se lee en un comunicado enviado a la prensa.

Convocó a las partes

En ese orden, informaron que el pasado 18 de junio la fiscal apoderada de la indicada querella convocó a las partes para conocer de estos hechos, donde a Roque Espaillat se le advirtió que debía abstenerse de incurrir en actuaciones de hostigamiento e intimidación como las que actualmente comete.

«De ahí que, para entonces, no se adoptó ninguna decisión a favor del Dr. Roque Espaillat. Sin embargo, al día siguiente, de modo también deplorable, el Dr. Roque Espaillat y su equipo de comunicación, publicaron que él había ganado dicho proceso, lo que es totalmente falso, por las razones expuestas», dijeron.

«Finalmente, debe quedar claro, que ni a la Dra. Jacqueline Miranda Pereyra ni a Luis Alejandro Espaillat Miranda les interesa que estos casos se ventilen en la opinión pública dada la delicada naturaleza privada que estos tienen y por la instancia judicial que está apoderada de ellos. Sin embargo, éstos se reservan este derecho en el caso de que el Dr. Roque Espaillat, o vinculados suyos, persistan en proseguir haciéndole daño en los medios de comunicación e irrespetando lo suscrito por él ante al referido despacho de la fiscalía de Santiago», agrega el escrito.





Lo que dijo el hijo de Roque Espaillat

En el audiovisual viralizado en las redes sociales, se escucha al joven Luis Alejandro Espaillat acusando a su padre, Roque Espaillat “El Cobrador”, de haber abusado sexualmente de él cuando era niño.

“Soy víctima de abuso sexual por Roque Espaillat. Cuando yo era pequeño pasó el trauma más grande que haya pasado en mi vida”, manifestó Luis Alejandro en los primeros minutos del audiovisual.

“(Roque) Tú me robaste a mí sentimientos, me robaste a mí momentos de mi vida que nadie me los va a devolver”, agregó.

Además, el joven acusó a Roque Espaillat de amenazarlo a él y a su madre, con el objetivo de limpiar su nombre y lo descalificó para asumir la Presidencia de la República.

“¿Cómo tu eres capaz de amenazarme a mí y a mi madre para limpiarte a ti?, ¿Tú cree que es una persona ejemplar para la Presidencia de este país?, ¿Tú cree que la gente necesita eso para echar para adelante?”, le cuestionó a su progenitor.

Subrayó que está dispuesto a decir la verdad y retó a Espaillat a hacer lo mismo.

