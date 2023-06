La actriz Hony Estrella arremetió este martes contra los fanáticos de la cantante urbana Yailin La Más Viral expresando que éstos solo elogian a una persona que carece de talento.

«A mí no me importa que ese público no me conozca. Ustedes no saben del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ustedes no saben que Juan Bosch escribió el libro La Mañosa. Ustedes no saben que Obama fue presidente de los Estados Unidos. Que ustedes no sepan quién soy yo no me importa. Lo que sucede es que ustedes quieren tener un referente para sentir que alguien las sacará del lodo en el que están. Por eso están elogiando a una joven que no tiene talento», explicó.

Tras estas declaraciones, la comunicadora recibió cientos de críticas de usuarios de las redes sociales, donde condenaron su posición y esperaron que esta le mostrara su apoyo.

Mientras, que otros salieron en su defensa asegurando que sus declaraciones fueron atinadas a la realidad.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa radial ¨ Esto no es radio¨.

Se recuerda que Yailin La Más Viral está en el ojo del huracán tras su presentación en el United Palace el pasado sábado en Nueva York, donde muchos criticaron su participación.