Hospital Materno Reynaldo Almánzar anuncia jornada de mamografías gratuitas

El Hospital Materno doctor Reynaldo Almánzar (HMRA) informó que el próximo jueves 17 de octubre realizará una jornada de mamografías gratuitas en beneficio de las usuarias del centro y abierta a la comunidad.

La jornada se llevará a cabo de 8:00 de la mañana hasta las 5 de la tarde y está dirigida a mujeres de 40 años en adelante y, de 35 años, si tienen algún factor de riesgo

El director del HMRA, doctor Rafael Draper, precisó que para acceder al servicio las usuarias pueden venir con la indicación de mamografía y que si no las tienen, los médicos del hospital la harán en el centro a los fines de que puedan ser beneficiadas sin inconvenientes. Además, dijo que no importará si las pacientes tienen o no seguro médico.

“Para nosotros es muy importante fomentar la cultura de prevención ante esta enfermedad cruel que no discrimina religión, color de piel ni clase social”, expuso el doctor Draper.

También aclaró que la jornada de mamografías no aplica para embarazadas y que ese día varios médicos impartirán charlas orientadoras en el área de consulta, donde se destacará la importancia de chequearse para prevenir el cáncer de mama.

De su la lado, la gerente de Imágenes, Ana Cristina Sánchez, dijo que las mamografías que resulten sospechosas serán derivadas a biopsia y luego a la Unidad de Oncología para dar el seguimiento de lugar.

Octubre es el mes de sensibilización del “Cáncer de Mama” y por esta razón el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar realizará la jornada gratuita, para contribuir y fomentar la prevención, principal aliado para vencer esa terrible enfermedad.