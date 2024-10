La abogada Laura Acosta, defensora del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, denunció este lunes varias irregularidades en el procedimiento llevado a cabo durante un allanamiento en la residencia de su cliente.

Acosta detalló que Beras se encontraba «tranquilo, pero abrumado» por la situación, especialmente debido a la presencia de sus hijos durante el operativo.

Según la abogada, uno de los infantes, de tan solo cinco años, quedó visiblemente alterado y asustado tras presenciar lo que describió como una actuación agresiva en las primeras etapas del allanamiento.

Además de estas preocupaciones, Acosta subrayó que durante el proceso se le negó a su cliente el derecho de comunicarse con su abogada, lo que contraviene lo establecido en la Constitución del país.

«El fiscal me dijo que no se permite al imputado hablar con su abogado, lo cual no es cierto. En la Constitución de este país no dice eso. Parece que tienen una Constitución diferente a la mía», expresó con indignación.

Otro de los puntos clave que resaltó fue la negativa de las autoridades a mostrarle la orden de arresto y el acta del allanamiento.

A pesar de que se leyó la orden a Beras, Acosta denunció que no le fue permitida su revisión, y tanto su cliente como su esposa no fueron solicitados para firmar los documentos correspondientes.

«El fiscal dijo que no, que no me la iba a enseñar, le pregunté (A Hugo) si al momento del allanamiento levantaron un acta y si le pidieron que firmara el acta de arresto y el acta de allanamiento y me dijo delante del fiscal lo cual él no negó , que nadie le ha pedido firmar nada», explicó.

¿Vulneran los derechos de Hugo al actuar de esta manera?

Acosta calificó estas acciones como una vulneración a los derechos de su defendido y como una «actuación abusiva e innecesaria», ya que, según sus palabras, «probablemente la orden judicial era correcta», pero consideró injustificable el proceder de las autoridades.

La abogada está a la espera de reunir más documentación sobre lo ocurrido para seguir con la defensa de Hugo Beras y poder hablar con su cliente.