Incendios en Los Ángeles: con sus casas aún humeantes, familias regresan a buscar recuerdos en las ruinas

LOS ÁNGELES (AP) — Muchos vieron sus casas arder en televisión en un estado de shock.

Desde que estallaron las llamas en Los Ángeles y sus alrededores, decenas de residentes han regresado a sus vecindarios aún humeantes, incluso cuando persiste la amenaza de nuevos incendios y la segunda ciudad más grande del país sigue sin resolverse. Para algunos, fue un primer vistazo a la asombrosa realidad de lo que se perdió mientras la región de 13 millones de personas lidia con el gigantesco desafío de superar el desastre y reconstruir.

Los propietarios Sohrab Nafici, a la izquierda, y Christine Meinders regresan a su vecindario devastado por el fuego tras el incendio de Eaton, el viernes 10 de enero de 2025 en Altadena, California (AP Foto/Jae C. Hong)

Los vientos más tranquilos permitieron a los bomberos comenzar a controlar los incendios más grandes en el área metropolitana de Los Ángeles el viernes, antes de que el clima racheado regrese durante el fin de semana a un área que no ha visto llover en más de ocho meses. Pero el viernes por la noche, se ordenaron nuevas evacuaciones en un área que incluye parte de la Interestatal 405 después de un brote en el lado este del incendio Palisades.

Bridget Berg, que estaba en el trabajo cuando vio en la televisión que su casa en Altadena estallaba en llamas, regresó por primera vez con su familia dos días después «solo para hacerlo realidad».

Sus pies crujían sobre los pedazos rotos de lo que había sido su hogar durante 16 años.

Garrett Yost recoge agua de una piscina mientras inspecciona las propiedades de sus vecinos devastadas por el fuego tras el incendio de Palisades en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, el viernes 10 de enero de 2025. (AP Foto/John Locher)

Kenneth Snowden, a la izquierda, inspecciona los daños en su propiedad devastada por el fuego con su hermano Ronnie tras el incendio de Eaton, el viernes 10 de enero de 2025 en Altadena, California (AP Foto/Jae C. Hong)

Autos quedan carbonizados dentro de un concesionario tras el incendio de Eaton el viernes 10 de enero de 2025 en Altadena, California (AP Foto/Jae C. Hong)

Sus hijos revisaron los escombros en la acera, encontrando una olla de barro y algunos recuerdos mientras buscaban impresiones de madera japonesas que esperaban recuperar. Su esposo sacó su mano de los escombros cerca de la chimenea aún en pie, sosteniendo un trozo de madera petrificada heredado por su abuela.

«Está bien. Está bien», se dijo Berg a sí misma y a los demás mientras hacía un balance de la destrucción, recordando la terraza y la piscina desde la que su familia veía los fuegos artificiales. «No es que acabamos de perder nuestra casa, todo el mundo perdió su casa».

Desde que los incendios comenzaron a surgir alrededor de una extensión densamente poblada de 40 kilómetros (25 millas) al norte del centro de Los Ángeles, han quemado más de 12.000 estructuras, un término que incluye casas, edificios de apartamentos, negocios, dependencias y vehículos. Aún no se ha identificado la causa de los incendios más grandes.

Una propiedad es destruida por el incendio Palisades a lo largo de Sunset Boulevard en el vecindario Pacific Palisades de Los Ángeles, el viernes 10 de enero de 2025. (AP Foto/John Locher)

Luke Dexter reacciona mientras examina los restos de la propiedad frente a la playa de su padre devastada por el fuego tras el incendio de Palisades, el viernes 10 de enero de 2025 en Malibú, California (AP Foto/John Locher)

Las acusaciones de fallas de liderazgo y culpas políticas han comenzado, al igual que las investigaciones. El gobernador Gavin Newsom ordenó el viernes a los funcionarios estatales que determinen por qué un embalse de 440 millones de litros (117 millones de galones) estaba fuera de servicio y algunos hidrantes se secaron, calificándolo de «profundamente preocupante». Mientras tanto, la jefa de bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, dijo que el liderazgo de la ciudad le falló a su departamento al no proporcionar suficiente dinero para combatir los incendios. También criticó la falta de agua.

«Cuando un bombero se acerca a un hidrante, esperamos que haya agua», dijo.

Al menos 11 personas han muerto, cinco por el incendio de Palisades y seis por el incendio de Eaton, según la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. Las autoridades dijeron que esperaban que ese número aumentara a medida que los perros rastreadores de cadáveres recorran los vecindarios nivelados para evaluar la devastación en un área más grande que San Francisco.

Las autoridades establecieron el viernes un centro donde la gente podía reportar a los desaparecidos. Decenas de miles de personas seguían bajo órdenes de evacuación y los incendios han consumido unos 145 kilómetros cuadrados (56 millas cuadradas).

El desastre se llevó las casas de todos, desde camareros hasta estrellas de cine. El gobierno aún no ha dado a conocer cifras sobre el costo de los daños, pero las empresas privadas han estimado que ascenderán a decenas de miles de millones. The Walt Disney Co. anunció el viernes que donará 15 millones de dólares para responder a los incendios y ayudar a la reconstrucción.

Las llamas afectaron a escuelas, iglesias, una sinagoga, bibliotecas, boutiques, bares, restaurantes, bancos y lugares emblemáticos locales como el Western Ranch House de Will Rogers y una mansión de estilo Queen Anne en Altadena que data de 1887 y fue encargada para el rico cartógrafo Andrew McNally.

Luke Dexter se arrodilla frente a la propiedad de su padre frente a la playa devastada por el fuego tras el incendio de Palisades, el viernes 10 de enero de 2025 en Malibú, California (AP Foto/John Locher)

Los vecinos deambulaban el viernes por las ruinas mientras describían habitaciones ahora desaparecidas, cocinas recientemente remodeladas y espacios al aire libre. Algunos hablaron de las hermosas vistas que los atrajeron a sus propiedades, sus palabras contrastaban fuertemente con la escena de hollín y ceniza.

En la comunidad costera de Pacific Palisades, Greg Benton inspeccionó el lugar donde vivió durante 31 años, con la esperanza de encontrar el anillo de boda de su bisabuela entre los escombros.

«Acabábamos de tener la mañana de Navidad justo aquí, justo enfrente de esa chimenea. Y esto es lo que queda», dijo, señalando los escombros ennegrecidos que alguna vez fueron su sala de estar. «Son esas pequeñas reliquias familiares las que realmente duelen más».

Un trabajador limpia los escombros del incendio Palisades el viernes 10 de enero de 2025 en Malibú, California (AP Foto/Eric Thayer)

En otras partes de la ciudad, la gente en los sitios de recolección escogió cajas de cartón con artículos donados para reiniciar sus vidas.

El viernes por la tarde, los bomberos habían logrado avances por primera vez en el incendio Eaton, al norte de Pasadena, que ha quemado más de 7.000 estructuras. Las autoridades dijeron el viernes que la mayoría de las órdenes de evacuación para el área fueron levantadas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien enfrenta una prueba crítica de su liderazgo mientras su ciudad sufre su mayor crisis en décadas, dijo que varios incendios menores también fueron detenidos.

Más temprano el viernes, las cuadrillas habían estado ganando terreno en el incendio Palisades, que quemó 5.300 estructuras y es el más destructivo en la historia de Los Ángeles.

Las tropas de la Guardia Nacional de California llegaron a las calles de Altadena antes del amanecer para ayudar a proteger la propiedad en la zona de evacuación del incendio, y los toques de queda nocturnos estaban vigentes para evitar saqueos después de varios arrestos anteriores.

Un automóvil destruido por el incendio Palisades se encuentra al costado de una carretera el viernes 10 de enero de 2025 en Malibú, California (AP Foto/Eric Thayer)

El nivel de devastación es discordante incluso en un estado que se enfrenta regularmente a incendios forestales masivos.

Anna Yeager dijo que ella y su esposo agonizaban por regresar a su amado vecindario de Altadena, cerca de Pasadena, después de huir con su hija de 6 años y su hijo de 3 años, sus dos perros y algo de ropa. Un vecino les dijo que su casa ya no estaba.

Ahora se arrepiente de no haber agarrado las obras de arte de sus hijos, los preciados libros de cocina de su esposo, fotos familiares y joyas de su madre, que murió en 2012, y de la abuela de su esposo, que sobrevivió a Auschwitz.

Cuando la pareja regresó, vieron bloques de solo «chimenea tras chimenea».

«Líneas eléctricas por todas partes. Los incendios seguían por todas partes», dijo, y agregó que cuando llegaron a su casa «era solo polvo».

Una persona camina junto a los daños del incendio Palisades el viernes 10 de enero de 2025, en la sección Pacific Palisades de Los Ángeles. (AP Foto/John Locher)

Los pomelos carbonizados cubrían su jardín alrededor de un árbol ennegrecido, algunos aún colgando de sus ramas.

El vecindario de casas Tudor de Yeager planeaba celebrar su 100 aniversario en mayo.

«Construyes un mundo para ti y tu familia, y te sientes seguro en ese mundo y suceden cosas como esta que no puedes controlar», dijo. «Es devastador».

Había restos del porche delantero donde Yeager había fotografiado a sus hijos casi a diario desde 2020 y había planeado seguir haciéndolo hasta que llegaran a la escuela secundaria. Eso le dio esperanza.

«El porche todavía está ahí y para mí, es una señal para reconstruir y no irse», dijo. «Sabes, es como decir: ‘Oye, todavía estoy aquí. Todavía puedes hacer esto'».