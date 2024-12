Incertidumbre marca la temporada navideña

A pesar del notable flujo de personas que se observa en el icónico punto comercial de las Avenida Duarte con París, en el Distrito Nacional, comerciantes y compradores coincidieron en que “la cosa está dura” y manifestaron su preocupación por la economía y el flujo de dinero en esta temporada navideña.

Manuel Spencer, propietario de un quiosco en el lugar, opinó que la economía “está floja porque las ventas están flojas”. Sin embargo, se mostró esperanzado de que al menos a partir del 15 de este mes las ventas se reactiven.

En contraste, el gerente de Tiendas Garrido, Pedro Marte, consideró que la asistencia del público va muy bien, en especial en este último fin de semana en el que los trabajadores del sector público han cobrado su doble sueldo.

“Ha habido un aumento del público y espero que siga habiendo más cada día porque no todo el mundo tiene todavía la regalía, el sector público ya la dio toda, pero el sector privado falta todavía. Esperamos que cada día que vaya pasando se vaya animando mucho más la economía”, expresó Marte.

Algunos compradores señalaron que a pesar de que los precios han subido y la economía no está muy buena, se esfuerzan para adquirir regalos, artículos navideños y alimentos tradicionales para las fiestas, en honor a la costumbre de hacer este tipo de compras para estas fechas.

Tal es el caso de Estrella Gonzáles quien atribuyó el gran flujo de personas en las calles y tiendas de la avenida Duarte a la costumbre de realizar compras navideñas y afirmó que aunque la economía no está en su mejor momento “se hace el esfuerzo”.

Entretanto, Maritza Alcántara opinó: “El dinero está poco, yo me encuentro que este año está difícil la cosa porque no hay mucho dinero y la mayoría de las cosas están caras”.

Mal manejo de bono

En cuanto al bono navideño, existe un malestar generalizado en la población. Numerosas personas manifestaron su inconformidad con la distribución de la llamada “Brisita Navideña”, señalan que el mecanismo de entrega de este año ha generado mucho caos y que su distribución ha sido inequitativa.

“Yo me busqué en el link y aparezco, pero para poder recibirlo tengo que faltar un día a mi trabajo y hacer una fila larguísima… no sé por qué no lo pusieron como en años anteriores. Ha resultado un caos ese tema, muy ineficiente”, comentó Jeimmy Elizabeth.

La dama además denunció una irregularidad en el sistema de asignación del bono en el que personas que aparecen en el enlace como elegibles, al dirigirse al punto de entrega no aparecen en el sistema.

A este testimonio se sumó el de Yossely López quien expresó: “No me tocó el bono, hice una fila bastante larga y cuando llegué adelante supuestamente ya no había bono, o sea muy pocas personas recibieron realmente el bono”.

A estos dificultades expresadas por los transeúntes, se suma también el hecho de que muchas personas admitieron que no tienen conocimiento sobre cómo verificar sus estatus, ni cómo reclamar la compensación en caso de ser agraciados.