Jeison “Banana” Rosario decide colgar con los guantes

El 18 de enero del 2020, el dominicano Jeison “Banana” Rosario estremeció al mundo del boxeo con su inesperada victoria por nocaut en el quinto asalto ante el estadounidense Julián Williams.

Con el triunfo, el dominicano capturó los títulos mundiales de peso superwelter unificado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Ocho meses después, el 26 de septiembre del mismo año, “Banana” Rosario perdió ambos cetros contra el estadounidense Jermell Charlo, quien lo venció por nocaut en el octavo round.

Pese a la derrota, la pelea ante Charlo convirtió a Rosario en el boxeador dominicano que recibía la mayor cantidad de dinero por un combate.

De acuerdo con las informaciones, la bolsa por la que pactó “Banana” fue de un millón 150 mil dólares (poco más de 62 millones de pesos dominicanos).

Para algunos, desde entonces, Rosario fue disminuyendo su interés por subir al cuadrilátero.

Tras su derrota contra Charlo, “Banana” celebró un total de seis peleas, de las cuales perdió tres.

El criollo fue vencido por Erickson Rubin, en Atlanta, por la vía del nocaut y también cayó, antes del límite, contra Brian Mendoza en Minneapolis.

Triunfó, sin embargo, sobre Reinaldo González, Jesús Pérez y Francisco Ernesto Rosario. Estas peleas fueron celebradas todas en Santo Domingo.

Su última pelea

El pasado sábado, volvió a subir al ring para ofrecer una pobre demostración.

Fue derrotado por Brian Mendoza.

“Banana’ tuvo muchos problemas para desarrollar su boxeo en el combate que se desarrolló en The Armory de Minneapolis y cayó noqueado en el quinto asalto, dejando muchas dudas sobre su futuro.

Sin embargo, el mismo pugilista dominicano despejó las dudas y desde ya anunció que no seguirá boxeando

“Creo que es hora de decir adiós. Ya no estoy peleando. Me voy a retirar. He logrado mucho, y fue bueno, pero mi carrera se detiene aquí”, dijo.

Asimismo, destacó que aun sigue saludable y que lamenta no haber podido darle una alegría a su país. “Lo más importante es que todavía estoy saludable. Me siento mal por no haber podido darle al pueblo dominicano el resultado que esperaban, pero los amo a todos y les agradezco todo el apoyo a través de los años”, agregó.

Desde su debut en el 2013 en el peso ligero, Jeison Rosario disputó un total de 28 combates profesionales: su récord terminó en 23 victorias, 4 derrotas y 1 empate, logrando noquear en 17 ocasiones.

Rápidamente el dominicano ascendió hasta el peso superwelter, donde consiguió su logro más importante: campeón unificado de la FIB y AMB tras noquear en cinco asaltos a Julián Williams en enero de 2020

Sin embargo, su reinado duró relativamente poco, 8 meses: en septiembre de 2020 se encontró con Charlo y cayó derrotado tras ocho asaltos en Uncasville. Además de perder sus cinturones FIB y AMB, perdió la oportunidad de obtener el cetro CMB.