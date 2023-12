José Delio Ares García, un destacado profesional en el ámbito de la edición cinematográfica dominicana y el primer socio dominicano en ser miembro de ACE, fue oficialmente incorporado a las prestigiosas filas de los Socios Internacionales de ACE.

La ceremonia se llevó a cabo en el Skirball Convention Center de Los Ángeles la noche del 9 de diciembre de 2023. El anuncio se hizo en medio de la atmósfera festiva de la Fiesta Anual de ACE, donde se destacaron las excepcionales contribuciones del Sr. Ares García al arte de la edición y su compromiso con el progreso de la comunidad global de edición cinematográfica.

La organización American Cinema Editors (ACE), reconocida por su dedicación a promover el arte y la técnica de la edición cinematográfica, ha ampliado su alcance a través del programa ACE International Partnership. Esta iniciativa promueve la colaboración y el intercambio de conocimientos entre profesionales de la edición en todo el mundo, con una misión profundamente arraigada en fomentar los más altos estándares de excelencia en la edición.

La incorporación de José Delio Ares García como Socio refuerza aún más el compromiso de la organización en cultivar una red global de talento en la edición, asegurando un futuro brillante para el mundo de la edición cinematográfica.

En una entrevista exclusiva, el Sr. Ares García compartió su trayectoria profesional, sus proyectos actuales y futuros, y su visión sobre el papel de la edición cinematográfica en el contexto actual. Con más de 20 años de experiencia en el campo, el Sr. Ares García ha trabajado en numerosas producciones nacionales e internacionales, tanto en cine como en televisión, abarcando diversos géneros y formatos. Entre sus créditos más destacados se encuentran las películas Pueto Pa’ Mi (2015), Que León (2018), Quién Manda (2013), Colao (2017), Trabajo Sucio (2018) y Todas las Mujeres Son Iguales (2017), así como la series Lio de Familia (2021). También nos recomienda ver Colao 2 (2023) que se encuentra actualmente en los cines del país. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios y nominaciones, tanto nacionales como internacionales, entre los que se destacan el Premio La Silla a Mejor Montaje.

El Sr. Ares García nos contó cuáles son sus principales influencias y referentes, qué desafíos y oportunidades ha enfrentado a lo largo de su carrera, y qué consejos le daría a las nuevas generaciones de editores que quieren seguir sus pasos. También nos habló sobre su experiencia como Socio Internacional de ACE, los beneficios que le ha traído pertenecer a esta prestigiosa organización, y los proyectos que tiene en mente para fortalecer los vínculos entre los editores dominicanos y los editores internacionales.

A continuación les presentamos algunos extractos de esta interesante conversación con José Delio Ares García, un embajador de la edición cinematográfica dominicana en la escena internacional como socio de ACE.

¿Cuáles son tus principales influencias y referentes en la edición cinematográfica?**

Me gusta mucho el cine comercial de los 80-00, me parece que los editores de esa época tenían un gran dominio del ritmo, la continuidad, la elipsis y la narrativa. Algunos de mis editores favoritos son Michael Kahn, Stephen Mirrione, Michael Ruscio, Mark Day, Kevin Tent, Sally Menke y Eddie Hamilton. Me inspiran sus estilos, sus técnicas y sus visiones. Siempre trato de ver sus películas y analizar cómo resuelven los problemas y cómo potencian las historias. Con la práctica, vas notando el como resuelven los problemas y como saben sacarle lo mejor a sus materiales.

Pero también admiro mucho a los Directores Dominicanos por sus esfuerzos en la edición, como Frank Perozo, David Maler, Héctor Valdez, José María Cabral, David Pagán, Pedro Urrutia e Ivan Herrera. Y con especial mención a Tabaré Blanchard quien me inspiró a seguir los pasos de la edición.

**¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones de editores que quieren seguir tus pasos?**

Les diría que practiquen mucho y que sean curiosos. Que busquen referentes e inspiraciones, pero también que desarrollen su propio estilo y criterio. Que sepan usar las herramientas tecnológicas, pero también que confíen en su instinto artístico. Que sepan escuchar a los directores, pero también que aporten sus ideas y soluciones. Que sean humildes, pero también que se valoren a sí mismos, porque la fuerza del editor se destaca en su valoración personal y en el desarrollo de sus talentos aplicables.

**¿Cómo ha sido tu experiencia como Socio Internacional de ACE? ¿Qué beneficios te ha traído pertenecer a esta prestigiosa organización?**

Ser el primer Dominicano ACE, ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora. Me siento muy honrado de formar parte de esta organización que reúne a los mejores editores del mundo. Ser Socio Internacional de ACE me ha permitido acceder a una red global de contactos profesionales y personales. He podido conocer a editores de diferentes países y culturas, intercambiar experiencias y conocimientos con ellos, aprender de sus trabajos y proyectos, e incluso colaborar con algunos de ellos. También he podido asistir a eventos exclusivos organizados por ACE, como seminarios, talleres, paneles o proyecciones especiales. Es un gran cambio de vida, porque nos propone la meta de progresar la edición del país por nuevas vías internacionales.

