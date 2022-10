José Laluz: «Es un honor que ellos me hayan expulsado»

Tras darse a conocer la decisión del Tribunal de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la que dispuso la expulsión del miembro del Comité Central José Laluz, la reacción de este no se hizo esperar.

“Yo sabía de eso, tenía la información, pero yo decidí no hacer nada, sabía que eso se estaba haciendo, me lo informaron, pero yo decidí no hacer nada porque para mí honestamente eso es un honor que ellos me hayan expulsado, de hecho eso es anti jurídico porque no me han escuchado, no me han notificado sobre ninguna violación de estatutos que yo haya cometido, eso es sumario”, dijo Laluz.

Agregó que el organismo peledeísta adoptó la decisión de manera unilateral y sin respetar los deberes y derechos consagrados a su favor en la Ley de Partidos 33-18.

“Ellos se reunieron unilateralmente sin reconocer que yo tengo un derecho de afiliado que me lo da la Ley de Partidos 33-18, la misma ley que ellos mandaron al Congreso y que yo firmé como legislador, que me da derechos como afiliados y dice cuales son mis deberes y mis derechos, y yo cuestionando la dirección de mi partido no estoy violando los estatutos de mi partido”, refirió el exlegislador peledeísta en el programa radial Sol de la Tarde.

En un documento estructurado por el tribunal disciplinario, se hace referencia a que el órgano ha tenido acceso a diversos videos y audios en los cuales José Laluz se expresa en el sentido de que ya no pertenece al PLD con “pronunciamientos marcadamente ácidos y hasta, en cierto punto, irrespetuosos respecto del Partido de la Liberación Dominicana y a su dirigencia”.

El Tribunal Nacional de Disciplina y Ética está presidido por Alejandrina Germán e integrado por John Garrido, Manuel Galván, Luis García, Elic Fernández, Teodoro Ursino Reyes y Gustavo Guzmán.