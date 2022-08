Juan Ariel Jiménez: «¿Este es el Gobierno del cambio o de las excusas?»

El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, cuestionó las razones por las que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abiander justifica la inflación que vive la República Dominicana, al adjudicarle los problemas económicos al impacto de acontecimientos internacionales.

Aunque el también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reconoció que el país vive una recuperación económica y el turismo ha crecido, sin embargo, dijo que Abinader «no he hecho la tarea» cuando se trata de bajar la inflación.

«Hay cosas positivas que hay que ver. Se hace la tarea interna para montarnos en esa ola positiva, pero porque existe esa ola positiva. Contrario a los precios. Ahí se nos juega en negativo. ¿Qué preocupa? Que no se ha hecho la tera en el tema inflación. República Dominicana es el cuarto país de América Latina con mayor aumento de precios: 17.1 %. Entonces, ahí sí que no hemos hecho la tarea», explicó el peledeísta durante una entrevista en el programa Telematutino 11, que se transmite por Telesistema, canal 11

Se recuerda que el exfuncionario se refirió también al tema de los turistas, y expresó que ese renglón fue otro de los que sufrió una equivocada cifra por parte del presidente Luis Abinader, quién en su discurso afirmó que ya en lo que va de año ya República Dominicana ha superado el récord histórico de llegada de turistas.

«Si vemos enero-junio, llegada de extranjeros no residentes, estamos todavía 178,251 menos que enero-junio de 2019, pero todavía no hemos superado siquiera 2018, puesto que estamos todavía 104 304 extranjeros no residentes menos que igual período 2019», dijo el Jiménez.

Jiménez, aunque admitió que el sector turismo ha logrado buenos resultados en lo que va de año, dijo que «las buenas noticias sin mentiras, se ven mejor».

Otra cifra que el miembro del Comité Político del PLD vio como incorrecta, es en torno a la reducción en la delincuencia, ya que según expresó Jiménez, la tasa de homicidio ha aumentado en los últimos dos años.