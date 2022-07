Juan Marichal sobre Juan Soto: Es educado y disciplinado

El primer dominicano en llegar al Salón de la Famoso de Cooperstown, Juan Marichal, elogió al jóven jugador de los Nacionales de Washington, Juan Soto, resaltando que parte de su éxito ha sido gracias a la buena formación familiar y espera que se convierta en el jugador mejor pegado de Las Grandes Ligas ya que según él para la República Dominicana sería un motivo de orgullo.

«Yo he oído comentarios que él puede ser el jugador mejor pagado de la historia, y eso nos llenaría de mucho orgullo a nosotros los dominicanos, saber que el jugador mejor pagado es dominicano, ojalá que lo logre», expresó Marichal al ser entrevistado en el programa «Ahí Viene La Bola» que se transmite por RCNoticias las plataformas digitales de Roberto Cavada.

El nativo de Montecristi dijo ha compartido con el padre y la madre de Soto «viendo los padres de Juan Soto me dio cuenta porque ese mucho es tan medido, tan educado, tan disciplinado y eso es lo que se necesita a eso niveles, porque muchos de esos jóvenes de la nada se convierten en millonario en dólares y a una temprana edad, porque hoy día a los 16 años ya muchos de esos muchachitos son millonariios con los bonos que les dan de dos, tres, cuatro y hasta cinco millones de dólares».

Recomendó a los padres a que tengan más cuidado con sus hijos para que a la hora de firmar no se vuelvan locos y pierdan el enfoque.

«Yo diaria que los padres los padres deben tener más cuidado de como manejar esa fortuna que acaban de de recibir esos muchachos para que no se vuelvan loco, porque muchos de ellos desde que comienzan con ese dinero, lo primero.que van a comprar una jeepeta, no tiene nada de malo que la comprende, después andan con cinco o seis guarda espalda no se para qué, después se compran una pistolas», señaló Marichal.

Juan Soto rechazó según 440 millones de dólares por 15 años a los Nacionales de Washington, su agente Scott Boras dijo que «él está en el tope, es el mejor de los mejores, nadie en sus primeros cuatro años ha tenido el éxito que él ha tenido a esa edad, es un gran valor para cualquier franquicia, ya veremos cuál pagaré lo que vale».