Gracias a sus grandes aportes, su empeño, su pasión y deseo de seamos una nación libre, Juan Pablo Duarte se ganó el derecho de ser llamado, «El Padre de la Patria» de República Dominicana.



Como es de esperarse, la mayoría de dominicanos sabe que Juan Pablo Duarte fue el principal precursor de la Independencia Dominicana, o que fue el fundador de la Trinitaria. Sin embargo, en la historia de Juan Pablo Duarte hay muchas otras cosas importantes que pocos conocen, por ejemplo:

1. Juan Pablo Duarte viajó a múltiples países de Europa, así como de América. Fueron estos viajes que despertaron su espíritu liberalista y visionario.

Duarte, fue un hombre que a los 31 años de edad, ya había viajado por los países más avanzados de la época, como eran: Estados Unidos, Londres, París, España, entre otros.

Estos viajes le proporcionaron una gran base conceptual para luego crear la sociedad secreta «La Trinitaria», compuesta por un grupo de jóvenes con mentalidad liberal, con la mentalidad de hacer de su tierra un país independiente, como finalmente así fue.

2. En el gobierno de Ulises Heureaux (Lilís), fue declarado oficialmente como padre de la patria

Años después de la muerte de Juan Pablo Duarte en Venezuela, el para ese entonces presidente de la República Ulises Heureaux (Lilís), trasladó sus restos y declaró a Duarte junto a Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, como «Padres de la Patria».

3. La montaña más alta del Caribe es llamada Pico Duarte en su honor.

El pico Duarte, históricamente llamado La Pelona, es un pico perteneciente a la Cordillera Central en la República Dominicana, siendo el punto más elevado en las Antillas. Está ubicado en el parque nacional Armando Bermúdez, su nombre es en honor a Juan Pablo Duarte.

4. Juan Pablo Duarte era un gran nadador

Según historiadores, Duarte tenía grandes dotes en la natación, incluso, solía bañarse en el río Ozama, que para ese entonces sí eran un río apto para ser usado para bañarse.

Leer más: Juan Pablo Duarte y su abnegación por la Independencia

5. Hablaba con fluidez varios idiomas

Juan Pablo Duarte podía traducir del francés al español, además del latín. Esto se debe a la gran presencia haitiana que hablaba francés con a la que tuvo que crecer observando, además, sus viajes a otros países también le brindaron más oportunidades de conocer otras lenguas.

6. Duarte se comprometió dos veces, pero nunca llegó a casarse

Juan Pablo Duarte tuvo dos novias: María Antonieta Bobadilla y Prudencia Lluberes, con las cuales llegó al compromiso de matrimonio, aun cuando no se casó. La sortija de compromiso que obsequió a María Antonia, está en el Museo Duartiano. La de Lluberes no se conoce el paradero. La historia no registra que Juan Pablo Duarte se haya casado o haya tenido hijos.

7. Duarte era un gran músico

Juan Pablo Duarte era un amante de la música, de tal manera que ejecutaba de manera magistral tres instrumentos musicales, como: El piano, la guitarra y la flauta.

8. Sólo existe una fotografía original de Juan Pablo Duarte

La única foto original que existe de Duarte fue realizada por el fotógrafo Próspero Rey, quien le tomó la fotografía en su taller «galería de cristal», tomada tres años antes de Duarte morir.

9. Duarte murió en la misma calle que había nacido Simón Bolívar

Duarte murió en una casa cercana a la esquina San Jacinto, misma calle en la que 93 años antes había nacido el libertador Simón Bolívar.

10. Aunque murió en 1876 en Venezuela, sus restos fueron retornados a la República Dominicana ocho años después (en 1884)

Sus restos fueron trasladados a suelo dominicano en 1884 por el gobierno de Ulises Heureaux, quien lo declaró Padre de la Patria junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. En 1944, los restos de los tres héroes nacionales fueron sepultados en el Altar de la Patria, donde se encuentran hoy en día.