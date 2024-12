Juego Licey-Escogido suspendido por lluvias

Por segunda vez no pudo ser efectuado el partido entre Leones del Escogido y Tigres del Licey, originalmente pautado para el pasado 4 de noviembre.

Ayer lunes, el encuentro fue iniciado a las 2:00 de la tarde, pero minutos después fue detenido a causa de la lluvia en la parte baja de la segunda entrada cuando todavía no había anotaciones.

A las 7:45 de la noche fue tomada la decisión de suspenderlo debido que el terreno no pudo ser acondicionado apropiadamente. Al no ser oficial (por no jugarse al menos cinco episodios), el choque será reiniciado en una fecha que establezca LIDOM. Además de este enfrentamiento, los melenudos tienen pendientes otros dos para completar el calendario.

