Juez F. Ortega dice para combatir criminalidad faltan más que leyes

El aumento de la criminalidad y la violencia en el país no puede atribuirse al sistema judicial, que si bien tiene debilidades que hacen necesario modificar las legislaciones penales, “esto no necesariamente indica que va a resolver el problema”.

Así opinó ayer el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega al ser abordado sobre el tema.

Dijo que la adecuación y la reforma de la ley es una medida necesaria, principal, y que siempre habrá la opción de hacerlo porque las leyes son propuestas, pero señaló que la ley no puede pautar la cultura ni los hábitos porque la realidad es mucho más creativa y compleja que lo que puede prever una legislación.

“Eso lleva otras herramientas, es un tema de educación; un tema de responsabilidades de los sectores y de los actores públicos; es un trabajo, incluso, en el seno de la familia”, subrayó.

El magistrado Ortega informó que en los últimos días desde la SCJ se han intentado diez iniciativas de reformas, y hay otras leyes en carpeta con miras a facilitar el sistema legal. Sostuvo, no obstante, que eso no es suficiente.

“El tema de la criminalidad no es solamente atribuirlo al sistema legal, es parte; y pudiera mejorarse, pero va mucho mas allá. Hay un tema de formación, de educación, de valores, de formación familiar, de sustitución de valores tradicionales, o sea, es algo mucho más complejo”, apuntó.

Observó que las leyes no pueden cambiar la cultura de un país porque la sociedad no vive adentro de los libros, tiene una interacción superior a los libros. “Siempre la ley es modificable, pero la cultura, los hábitos no se cambian porque se dictó o no una ley. Es un tema de educación”, concluyó.