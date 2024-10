La diputada de la Fuerza del Pueblo, Juliana O’Neal, reaccionó este miércoles a las declaraciones del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, quien afirmó que el contrato para la gestión de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, entre la institución y Transcore Latam, responde a fallas en los sistemas de control del Estado.

«Yo entiendo que eso es una denuncia que debe tomarse en cuenta, que debe hacerse una investigación, porque estoy segura de que, si fuera una persona de otra organización política, es muy posible que ahora mismo hubiera algún tipo de procedimiento legal para llamarlo a declarar, o una investigación; o incluso, hasta quizás, para que fuera a emitir alguna declaración al respecto», sostuvo la legisladora al ser consultada sobre el tema en el Congreso Nacional.

O’Neal consideró que «debe solicitarse que esos funcionarios vayan a explicar qué ocurrió con ese caso». Además, cuestionó que Beras tardara tanto tiempo en romper el silencio y defenderse.

«Es grave que él no lo haya dicho antes, porque debió decirlo desde el principio, y realmente no estoy defendiendo a ninguna de las partes, pero entiendo que los instrumentos legales están ahí. ¿Por qué pasó tanto tiempo? La gente se preguntaba qué pasó con ese caso, que no había vuelto a escuchar nada al respecto. O sea, que es muy probable que, si Hugo no tomaba la palabra hoy, eso iba a quedar en el olvido«, manifestó.

Cabe recordar que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) citó para esta tarde a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), presidente de Transcore Latam, SRL, para ser interrogado sobre el contrato entre la empresa y el Intrant.

Según informaciones obtenidas, se requirió la presencia de Jochi Gómez, junto a su abogado, a las 3:00 p.m. en la cuarta planta del edificio que alberga la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia, como parte de las diligencias de investigación.

