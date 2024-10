El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) finalmente se pronunció este miércoles sobre la polémica suspensión del contrato entre la entidad y la empresa Transcore LATAM, SRL, destinada a la mejora del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

«Lo que la prudencia dictaba en una situación de esta naturaleza era lo que yo hice: mantener el silencio, retirarme responsablemente de la institución y esperar a que se investigara el tema con el tiempo necesario», expresó el exfuncionario.

En su declaración, destacó que esperaba que el proceso de investigación tomara un mes o, quizás, dos semanas. Sin embargo, la situación ha sido más compleja y prolongada de lo que anticipaba, llevándolo a su pronunciamiento en este momento.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué romper el silencio ahora? El exdirector explicó que, a raíz de los acontecimientos recientes, incluyendo la filtración de un supuesto documento de auditoría, se sintió obligado a aclarar su posición.

Semáforos

«Se ha filtrado un documento, aparentemente una auditoría, pero no tiene firma. No sé si es verdad o no, pero la realidad es que yo no tengo ese documento», comentó, mostrando su desconcierto ante la situación.

Lo que más le sorprendió fue escuchar sobre la posible cancelación del contrato con Transcore LATAM, SRL, un acuerdo que, según él, había dejado suspendido antes de su salida de la institución.

«Hablar de cancelación de contrato cuando yo dejé todo eso cancelado y suspendido es algo que me asombra», expresó.

El exdirector subrayó que, durante todo este tiempo, se mantuvo en silencio por respeto al proceso de investigación y a su rol como exfuncionario del Estado, asegurando que su intención fue siempre actuar con prudencia y responsabilidad. Sin embargo, los recientes desarrollos lo llevaron a hablar y a ofrecer su versión de los hechos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM y del grupo RCC Media.

Este caso sigue siendo un tema por las investigaciones en torno a la auditoría filtrada y el contrato con Transcore LATAM, SRL aún están en curso.