Juzgado manda a juicio de fondo caso falsos médicos de Las Terrenas

El Juzgado de Instrucción de Samaná, ordenó el pasado lunes el envío a juicio de fondo a los imputados Luis Damar Martínez (prófugo), Luis Corrales Rosabal, Reynaldo Paulino Rodríguez Estévez y a Luis Carlos Aguilar Domínguez, por dedicarse a ejercer la medicina sin contar con la autorización de salud pública en la Clínica Internacional Las Terrenas.

«Ellos estaban dando servicios de salud a pacientes sin tener permiso o autorización para ejercerlo por parte de Salud Pública. Estas personas vienen de Cuba y llevan ya más de 10 años en esta práctica ilegal», así lo aseveró Whenshy Wilkersonel abogado del quereyante Humberto Alcequiez Nolasco.

Según la versión de la víctima Alcequiez Nolasco, en fecha 29 de octubre 2016, acudió a la Clínica Internacional Las Terrenas, aquejado de un fuerte dolor de muela, que luego de permanecer recluido durante 5 días, su salud fue empeorada y desantendida por un personal que no contaba con la debida preparación ya que no eran médicos para ejercer la medicina y los mismos usaban un laboratorio que no contaba con la tecnología, mucho menos con la autorización de Salud Pública, para detectar posibles enfermedades y posibles resultados.

La querella fue presentada por sus abogados Dr. Whenshy Wilkerson, Ezequiel Steven y Guillermo Alcequiez Nolasco, este último hermano de la víctima, lo cual gracias a su rapidez decidió sacar a su hermano de dicho centro clínico porque no había garantías de vida y llevarlo a la Centro Materno Infantil de San Francisco de Macorís, donde fue intervenido por verdaderos especialistas que finalmente le devolvieron parte de su salud.

Ante tal situación fue así que dicha victima; según los abogados que al ver el mal servicio, depositaron la denuncia ante el Ministerio de Salud Pública y lograron obtener una certificación que ordenaba el cese del ejercicio de la medicina en dicha Clínica por los imputados Luis Corrales Rosabal y Reynaldo Paulino Rodríguez Estévez, ya que los mismos no estaban registrados como médicos ni contaban con la autorización para ejercer la medicina, y que según informe del Departamento de Habilitación y Acreditación de Salud Pública; al momento de ingresar al paciente víctima, existía una mala higiene en las salas, fármacos vencidos, y una nómina distinta al personal autorizado a laborar. Según documentos aportados por el querellante en la audiencia preliminar, también el mismo Colegio Médico certifico que los mismos No eran miembros de dicho gremio.

Se recuerda que dicha noticia ha sido muy valorada por la comunicad de las Terrenas de Samaná, ya que muchas quejas de esta índole se habían producido sin que se lograra una sentencia que enviara a los supuestos médicos a juicio de fondo, lo cual según la Ley 42-01, General de Salud, en su Art. 156, considera crímenes y son sancionados con penas de dos a 10 años de prisión los que Ejercen cualesquiera de las profesiones dentro de las ciencias de la salud, sin tener el título universitario o de educación superior que lo acredite para tales funciones, o 2 por carecer del exequatur expedido por el Poder Ejecutivo.