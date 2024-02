«La fe es algo que no se ve», dicen familiares que convivieron con cadáver en Boca Chica

Familiares de Joneivis García, cuyo cadáver permaneció por nueve día en la casa donde vivía, ubicada en el sector El Valiente del Distrito Municipal de La Caleta, municipio Boca Chica, aún mantienen la esperanza de que el joven va a resucitar.

«Si creemos en Cristo Jesús que el que esté muerto vivirás desde la fe, no tenemos que estar detrás de algo físico que se ve, porque la fe es algo que no se ve. Es decir, lo que Dios va a ser a través de mi sobrino, eso ocurrirá se opongan o no se opongan», expresó Dinorah García, tía del fallecido.

Dinorah negó que el cuerpo de su pariente, quien murió a consecuencia de un edema pulmonar el día 11 del mes en curso, se encontrara en estado de descomposición, como afirmaron las autoridades.

«Yo no sé que ellos se llevaron en realidad, porque no he entrado más a esa habitación hasta que no se me diese la orden. Ellos dicen que hay un cuerpo en descomposición, que está lleno de mosca y gusanos», manifestó.

De su lado, vecinos pidieron a Salud Pública que en la zona donde se encontraba el cadáver realicen jornadas de fumigación, a fin de evitar insalubridad y que se genere un brote de enfermedades.

Se recuerda que en el retiro de los retos actuaron además de las autoridades de Salud Pública, miembros de la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos Contra la Salud, así como del Departamento de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional.

