La nueva actualización One UI 6.1 lleva Galaxy AI a más dispositivos Galaxy

Samsung acelera la expansión global de la IA móvil al permitir a los usuarios experimentar Galaxy AI en modelos anteriores

SANTO DOMINGO, República Dominicana – Febrero de 2024 – Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy la disponibilidad de las funciones Galaxy AI en más dispositivos Galaxy a través de una nueva actualización One UI 6.1 diseñada para promover la democratización de la IA móvil.

La actualización estará disponible en las series Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9, y comenzará a implementarse a partir de finales de marzo. Alineándose con la serie Galaxy S24 lanzada recientemente, esta actualización eleva el estándar de la experiencia de IA móvil de los usuarios a través de un enfoque híbrido que combina IA en el dispositivo y basada en la nube.

«Nuestro objetivo con Galaxy AI no es solo ser pioneros en una nueva era de IA móvil, sino también empoderar a los usuarios haciendo que la IA sea más accesible», dijo TM Roh, Presidente y Director de Mobile eXperience Business de Samsung Electronics.

«Este es solo el comienzo de Galaxy AI, ya que planeamos llevar la experiencia a más de 100 millones de usuarios de Galaxy en el año 2024 y continuar innovando formas de aprovechar las posibilidades ilimitadas de la AI móvil».

Comunicación que trasciende barreras

Incluso más usuarios de Galaxy ahora podrán aprovechar las funciones Galaxy AI que mejoran la comunicación disponible en los modelos compatibles con AI.

Las características incluyen la capacidad de ajustar el tono del mensaje y traducir mensajes en 13 idiomas diferentes usando Asistente de escritura. Los usuarios de Galaxy pueden experimentar el poder de las interacciones en tiempo real a través de Traducción simultánea, que proporciona traducciones de voz y texto para llamadas telefónicas.

Con Intérprete, los usuarios también pueden entablar conversaciones espontáneas con los lugareños mientras viajan, ya que la función de pantalla dividida genera traducciones de texto para conversaciones en vivo.

Productividad incomparable

La integración más amplia de Galaxy AI en todo el ecosistema Galaxy también permite una experiencia de usuario perfecta en las tareas cotidianas en modelos compatibles con AI, impulsando nuevos niveles de eficiencia. Se mejoran las funciones de búsqueda a través de Marcar para buscar con Google, que genera resultados de búsqueda intuitivos con un rápido gesto circular.

Funciones de organización que mejoran la vida, como Asistente de notas, permiten a los usuarios crear formatos, generar resúmenes y traducir notas, mientras que Asistente de navegación permite a las personas mantenerse al día más rápidamente generando resúmenes completos de artículos de noticias. Asistente de transcripción también puede transcribir fácilmente grabaciones de reuniones y generar resúmenes y traducciones.

Creatividad imparable para tu artista interior

Con Galaxy AI, Samsung está duplicando su rol a la hora de desbloquear el potencial creativo de las personas. La última actualización de Galaxy ofrece un conjunto de herramientas Galaxy AI que fomentan la libertad creativa incluso después de tomar una foto.

A través de Edición generativa, los dispositivos compatibles con IA pueden cambiar el tamaño, reposicionar o realinear objetos fácilmente en las fotografías para perfeccionar una excelente toma. Los usuarios también pueden pulir cualquier foto más rápido y fácil que nunca con Edit Suggestion. No es necesario volver a tomar varias tomas como Instant Slow-mo puede generar cuadros adicionales para videos en cámara lenta para capturar momentos llenos de acción.

La creatividad y la personalización no terminan ahí. Personalizar los dispositivos Galaxy es incluso más fácil que antes a través de fondos de pantalla generados por IA, lo que permite que los dispositivos compatibles con IA den vida a la creatividad de los usuarios.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo los mundos de los televisores, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, tabletas, electrodomésticos, sistemas de red y memoria, sistemas LSI, fundición y soluciones LED, y ofrece una experiencia conectada perfecta a través de su ecosistema SmartThings y la colaboración abierta con socios. Para conocer las últimas noticias, visite la sala de prensa de Samsung en news.samsung.com.

Samsung no promete, asegura ni garantiza la exactitud, integridad o fiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de IA. Es posible que sea necesario iniciar sesión en la Cuenta Samsung para utilizar determinadas funciones de IA de Samsung.

Es posible que algunas funciones de IA de la serie Galaxy S24 no estén disponibles en los modelos de generaciones anteriores.

La función de traducción en Asistente de escritura puede requerir iniciar sesión en la cuenta Samsung. Es posible que algunas aplicaciones de chat no admitan esta función. Algunos idiomas pueden requerir la descarga de paquetes de idiomas. La disponibilidad del servicio puede variar según el idioma. Esta función se activa cuando se detecta un idioma que se puede traducir. No se garantiza la exactitud de los resultados.

Traducción simultánea requiere una conexión de red y el inicio de sesión en la Cuenta de Samsung. Traducción simultánea solo está disponible en la aplicación Teléfono de Samsung preinstalada. Las llamadas se deben realizar utilizando el marcador nativo de Samsung. Algunos idiomas pueden requerir la descarga de paquetes de idiomas. La disponibilidad del servicio puede variar según el idioma. No se garantiza la exactitud de los resultados.

Los resultados pueden variar en función de las coincidencias visuales. Se requiere conexión a Internet. Es posible que los usuarios tengan que actualizar Android a la última versión. La funcionalidad del producto puede depender de la aplicación y de la configuración del dispositivo.

Algunas funciones pueden no ser compatibles con determinadas aplicaciones. La disponibilidad del servicio varía según el país y el idioma. No se garantiza la exactitud de los resultados. El tiempo de actualización puede variar según los modelos.

Sólo para texto en Samsung Notes (200~4000 caracteres); requiere inicio de sesión de Cuenta Samsung y conexión a Internet.

Sólo disponible dentro de la aplicación de Internet de Samsung.

Edición Generativa requiere una conexión de red y el inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La edición con Generative Edit da como resultado una foto redimensionada de hasta 12 MP. Una marca de agua visible se superpone a la imagen de salida al guardarla para indicar que la imagen ha sido generada por IA. No se garantiza la precisión y fiabilidad del resultado generado.

Edit Suggestion es compatible con los formatos JPG, PNG, GIF y MP4. Los resultados y la calidad de la edición pueden variar en función del estado de la fotografía o filmación. No se garantiza la exactitud de los resultados.

Instant Slow-mo está disponible para las series Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9.

