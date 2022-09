La Policía unida al Deporte

Realicé la tarde del jueves dos visitas al ministro de Interior y Policía, Jesús Chú Vásquez y al Director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then.

Ambos muy deportistas y que están muy atentos a la temporada del béisbol invernal que comenzará el 15 de octubre.

Estuve acompañado del viejo amigo el coronel Jacobo Mateo Moquete. Me impresionó el respeto que sienten Chú y Then por el Deporte. Conocer algunas iniciativas que hacen y los proyectos que vienen me impactó mucho.

Jesús (Chú) Vásquez

Hay dos tipos de jóvenes: El que no tomó el mejor camino, pero que todavía se puede hacer algo.

Pero hay otro grupo de jóvenes, que son los que se pueden tomar desde los 10 años y ponerlos en el camino correcto. Involucrarlos a los Deportes es una arma efectiva. Les dije que pueden contar conmigo -honoríficamente- para todo tipo de actividad que la Policía realice con los jóvenes.

Chú me reveló que conversó con el nuevo Ministro de Educación, Angel Hernández y tocaron el tema de que las escuelas estén abiertas en las noches para que los jóvenes practiquen deporte.

El presidente de la República, Luis Abinader, también está muy empeñado en que el Deporte forme parte importante en la vida de todos los jóvenes.

Tres cosas que tienen en común Chú y Then es que son gente humildes, sencillas y muy decentes.

Sígueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.

Franklin Mirabal es desde hace 26 años Editor Deportivo de HOY