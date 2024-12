Las creencias y su impacto en la salud mental

Existen muchos modelos psicoterapéuticos para manejar los trastornos y disfunciones mentales. Para tales fines, podemos contar con modelos tales como el psicoanálisis, humanista, cognitivo, Gestalt, conductismo, entre otros.

En este artículo nos vamos a concentrar en el método cognitivo, el cual establece que el origen de nuestras perturbaciones y dificultades o disfunciones mentales radican en el sistema de creencias aprendidas. Desde la infancia las personas comienzan a formarse ideas e imágenes sobre sí mismas, los demás y del mundo que les rodea.

Las creencias determinan nuestras emociones que, a la vez, estipulan nuestro comportamiento. Cuando el comportamiento es adecuado, hay suficiente inteligencia para manejar las emociones que están dominadas por pensamientos racionales o adecuados, pero la salud mental se altera o se hace disfuncional, cuando no manejamos bien los pensamientos o creencias irracionales o ilógicas.

Lic. Rafael E. Durán Ureña

Psicólogo clínico del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), con experiencia en el manejo del tema.

Estudios

Varios trabajos validan el modelo cognitivo: Aaron Beck (1964) lo aplicó a diversos trastornos psiquiátricos y no psiquiátricos y a distintas poblaciones; Freeman y Dattilio (1992), Freeman, Simón, Beutler y Arkwitz (1989), Scott, William y Beck (1989), corroboraron esos estudios.

Otros aportes son los de Albert Ellis, con la Terapia Racional Emotiva (1962), Donald Meichambau (1977), Terapia Multimodal de Arnold Lazarus (1976), Michael Mahoney (1991), Vittorio Guidano y Giovanni Liotti (1983), Arnkoff y Glass (1962) y Hollon y Beck (1983), hicieron grandes aportaciones con su revisión histórica de la terapia cognitiva.

Cuando nos dejamos dominar por emociones negativas no saludables o patológicas como la depresión, ansiedad, ira, resentimiento, odio, sentimiento de castigar, golpear, matar, destruir o suicidarse, etcétera, generalmente estamos dominados por creencias que procesamos como lógicas y correctas, pero que no lo son.

Emociones negativas afectan forma de relacionarse

Las emociones negativas no saludables, generalmente contribuyen con las malas relaciones interpersonales, terminan castigando, matando, golpeando, alejándonos de los demás, aislándonos o con odios y resentimientos, dividiendo grupos de trabajo, comunitarios, relaciones de pareja, familia, entre otros comportamientos disfuncionales o suicidándonos.

Creencias centrales tales como, “si tengo la razón, el amor o el poder, entonces se justifica la venganza, el castigar, matar, destruir, dividir grupos y comunidades, entre otras.

El método cognitivo establece que si reflexionamos y cuestionamos nuestro sistema de creencias, podemos transformar las emociones negativas no saludables en saludables o en emociones positivas y cambiar nuestros comportamientos de inadecuados en adecuados.

Para lograr esto, puede ser necesario la intervención psicoterapéutica. Unas cuántas sesiones bastan para entrenarse en el reprocesamiento mental, convirtiendo en lógicas aquellas creencias disfuncionales que contribuyen con una mala salud mental.

Es recomendable que las personas reflexionen sobre sus creencias dogmáticas, tendencia a aceptarlas como verdades absolutas, generalizadas o como válidas.

Las más comunes o principales tendencias a pensar ilógico, es cuando hacemos afirmaciones generales al usar términos como “debe”, “tiene”, “siempre”, “nunca”, entre otros, lo que nos lleva a sentir emociones negativas no saludables.

Preguntas frecuentes

¿Qué hacer frente a emociones negativas?

Cuando estemos presentando una emoción negativa no saludable, debemos preguntarnos ¿qué estamos pensando en el momento?, ¿qué imágenes o reglas y pensamientos tenemos en este momento?, ¿cómo estoy procesando la información?, ¿estoy catastrofizando o estoy haciendo una generalización falsa?, ¿qué evidencia sustenta mi creencia?, ¿es consistente con la realidad?, etc. Cuestionándonos de esa manera, es muy probable que nuestro esquema mental se modifique y así podemos manejar mejor nuestras emociones y por ende nuestra conducta y reacciones fisiológicas que las acompañan.

¿Cómo se presentan estas emociones?

Es muy común hacer juicios o evaluaciones sobre nosotros mismos o sobre los demás: “La felicidad no se hizo para mí”, “soy inútil”, “él o ella es malo, despreciable, traidor, maldito, azaroso, culpable”, “se burla de mí”, “no me respeta”, etc.

Nosotros no somos conscientes de estas metacogniciones, porque son automáticas y espontáneas, así como rápidas y espontáneas, son nuestras reacciones o comportamientos que generalmente nos pueden llevar a la cárcel, morir o dividirnos de los demás y de las cuales nos arrepentimos después de ejecutarlas.

Glosario médico

Salud mental

La salud mental engloba el estado de equilibrio y bienestar de nuestro ser emocional, psicológico y social, moldeando nuestra percepción, emociones y conducta en la confrontación de los desafíos de la vida.

Creencias

Es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, idea o una teoría, considerándolas verdaderas, sin que medien ni haga falta demostraciones argumentales o empíricas.