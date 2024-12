Las mejores películas de 2024, según críticos de cine

A pesar de lo mucho que los cines están en plena actividad en estos momentos, con “Wicked” y “Moana 2” atrayendo a grandes cantidades de espectadores , ha sido un año cinematográfico bastante duro.

Sin embargo, entre los éxitos de taquilla, el desafío de no sólo captar la atención del público sino simplemente llegar a la pantalla parece más peligroso que nunca. El año estuvo marcado por cineastas que apostaron todo, desde un montón de 120 millones de dólares ( Megalópolis, de Francis Ford Coppola ) hasta su vida (La semilla del higo sagrado, del cineasta iraní disidente Mohammad Rasoulof).

Teniendo en cuenta los caminos de “El Aprendiz” (sobre el ascenso de Donald Trump en Nueva York) o el documental sobre la ocupación israelí “No Other Land” (que aún carece de distribuidor), la pregunta de qué se estrena fue un estribillo común y escalofriante.

Eso también hizo que las películas que lograron triunfar (las que contaron historias urgentes o deslumbraron con su originalidad en una época en la que las secuelas estaban en auge) fueran aún más dignas de ser celebradas.

Estas son las selecciones de los escritores de cine de The Associated Press Jake Coyle y Lindsey Bahr para las mejores películas de 2024:

Las mejores películas de Jake Coyle para 2024

1. “Todo lo que imaginamos es luz”

Esta imagen difundida por Janus y Sideshow Films muestra a Kani Kusruti en una escena de “All We Imagine As Light”. (Janus y Sideshow Films vía AP)

¿Fue este un gran año para el cine? El consenso parece ser que no, y puede que sea cierto. Pero sí produjo algunas obras maestras de una gran pureza, ninguna más que la sublime historia de Payal Kapadia sobre tres mujeres en la Bombay moderna. Es una película crudamente real adornada, a partes iguales, por un documental agudo y una poesía onírica. De manera cautivadora, “All We Imagine As Light” se vuelve más profunda a medida que se aleja más de la realidad. En cines.

2. “Los chicos del níquel”

Esta imagen difundida por Amazon/MGM muestra a Ethan Herisse, a la izquierda, y a Brandon Wilson en una foto promocional de la película “Nickel Boys”. (Orion Pictures/Amazon/MGM vía AP)

Al igual que Kapadia, RaMell Ross comenzó en el mundo del documental antes de aportar su visión singular al cine narrativo. Su adaptación de la novela ganadora del premio Pulitzer de Colson Whitehead, sobre dos adolescentes negros en un reformatorio abusivo en el sur de Estados Unidos, está filmada principalmente desde la perspectiva en primera persona de los dos chicos. El resultado es una de las películas estadounidenses visualmente más inventivas de la década y, sin duda, una de las más ricas en empatía. Se estrena en cines el 13 de diciembre.

3. “Anora”

Esta imagen difundida por Neon muestra a Mark Eydelshteyn, a la izquierda, y a Mikey Madison en una escena de “Anora”. (Neon vía AP)

Muchas de las razones para ir al cine —reírse de una escena cómica estridente, presenciar el avance de un joven actor, sentirse devastado por algo trágico— están contenidas en la emocionante y variada “Anora”. Es una mezcla que solo Sean Baker podría concebir , y mucho menos ejecutar. (Y, por cierto, si te gustó la actuación de Yura Borisov junto a Mikey Madison, busca “Compartment No. 6” en 2021). En cines.

4. “Vi brillar la televisión”

El segundo largometraje de Jane Schoenbrun —un salto dramático hacia adelante para la cineasta y una parábola trans fascinante— es una escalofriante historia de transición a la edad adulta en los años 90 en la que una serie al estilo de “Buffy, la cazavampiros” llamada “The Pink Opaque” ofrece un posible portal para salir de la monótona vida suburbana y otras asfixias. Es escalofriante y hermosamente arrancada del alma de Schoenbrun, y tiene una banda sonora espectacular. Disponible en streaming en Max, disponible para alquiler digital.

5. “Frontera verde”

La furia del desgarrador drama migratorio de Agnieszka Holland está calibrada adecuadamente para la crisis. A lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia, un pequeño grupo de migrantes de Siria y Afganistán son enviados de un lado a otro a través de una zona fronteriza boscosa (a veces, incluso son literalmente arrojados) en un juego sombrío de “no en mi patio trasero”. No es una película fácil de ver, ni debería serlo. Para estar a la altura de los tiempos, tal vez se necesiten más películas incómodas como esta. Disponible en streaming en Kino Film Collection, disponible para alquiler digital.

Ryan Gosling en una escena de “The Fall Guy”. (Eric Laciste/Universal Pictures vía AP)

También necesitamos más películas grandes y divertidas con Ryan Gosling. La afectuosa oda de David Leitch a los especialistas en acrobacias logra celebrar a los miembros del equipo detrás de escena y, al mismo tiempo, se deja llevar por dos de nuestras estrellas de cine más exitosas, Gosling y Emily Blunt. No se debe subestimar el valor social de ver a Gosling llorar con “All Too Well” de Taylor Swift. Transmisión en Peacock, disponible para alquiler digital.

7. “La semilla de la higuera sagrada”

La forma en que el cineasta iraní Mohammad Rasoulof, que se vio obligado a exiliarse mientras editaba esta película, condensa la agitación social de la vida real en un drama familiar hace de esta una película singularmente inquietante. Al igual que “Stray Dog” de Kurosawa, la película de Rasoulof se centra en una pistola perdida. La búsqueda posterior revela hasta qué punto las políticas del gobierno iraní se han infiltrado en las relaciones más íntimas. En cines.

8. “Ghostlight” y “Sing Sing”

Esta imagen difundida por A24 muestra a Colman Domingo, a la izquierda, y a Clarence Maclin en una escena de “Sing Sing”. (A24 vía AP)

Este año no hemos tenido una sino dos películas que han captado las propiedades terapéuticas del teatro. Cada una de ellas, de forma casi increíble, elude hábilmente caer en el cliché gracias a la compasión y autenticidad que se respiran en las interpretaciones. “Ghostlight”, de Alex Thompson y Kelly O’Sullivan, trata de un padre afligido, un trabajador de la construcción (un Keith Kupferer excepcional), que se une a regañadientes a una producción local de “Romeo y Julieta”. “Sing Sing” dramatiza un programa real de rehabilitación en una prisión. Su proyección en la prisión de Sing Sing, donde estuvieron encarcelados muchos de sus actores, fue fácilmente la experiencia cinematográfica más conmovedora del año para mí. “Ghostlight” está disponible para alquiler digital. “Sing Sing” vuelve a los cines el 17 de enero.

9. “Sus tres hijas”

En el divertido, tierno y crudo drama familiar de Azazel Jacobs, un elenco impecable de Carrie Coon , Elizabeth Olsen y Natasha Lyonne interpretan a tres hermanas que cuidan a su padre moribundo. En un espacio reducido y con la muerte acechando, todo sale a la luz. Transmisión en Netflix.

10. “Hecho en Inglaterra: Las películas de Powell y Pressburger”

Entre grandes y extensas epopeyas, Martin Scorsese ha realizado algunas de sus películas más interesantes y personales. En esta, Scorsese narra para el director David Hinton su recorrido vital con las películas de Powell y Pressburger, los grandes cineastas de “Las zapatillas rojas”, “Sé a dónde voy” y “Narciso negro”. Como expresión del amor por el cine —del poder del cine para cautivarte, para cambiar tu vida, para vivir junto a ti a medida que envejeces— “Made in England” difícilmente podría ser más efusiva. Testimonios tan profundos y apasionados son un elemento vital cada vez más necesario en una cultura cinematográfica donde los algoritmos suelen ser ciegos a los tesoros del pasado del cine. Transmisión en WatchTCM y disponible para alquiler digital.

Las mejores películas de Lindsey Bahr en 2024

Esta imagen difundida por Apple TV+ muestra a Saoirse Ronan, a la izquierda, y Elliott Heffernan en una escena de “Blitz”. (Apple TV+ vía AP)

1. “Blitz”

Steve McQueen cuenta una historia diferente sobre la Segunda Guerra Mundial en “Blitz”, una odisea poderosa y lúcida por Londres durante el bombardeo alemán. Estructurada en torno a un niño de 9 años (Elliott Heffernan) que intenta volver con su madre (Saoirse Ronan), es una mirada sutilmente revolucionaria y una elegía conmovedora por mundos inexplorados e historias no contadas. Disponible en Apple TV+.

2. “Todo lo que imaginamos es luz”

Esta imagen difundida por Janus y Sideshow Films muestra a Kani Kusruti, en el centro, en una escena de “All We Imagine As Light”. (Janus y Sideshow Films vía AP)

Poética y transportadora, la película de Kapadia, ambientada en Mumbai, explora las vibraciones de una metrópolis emocionante pero brutalmente impersonal, las vidas de tres mujeres en diferentes etapas y situaciones difíciles (amor prohibido, soledad, desalojo) y la delicadeza de las amistades femeninas.

3. “Thelma”

Richard Roundtree, a la izquierda, y June Squibb en una escena de la película “Thelma”. (Magnolia Pictures vía AP)

El primer largometraje de Josh Margolin sobre una mujer de 90 años (interpretada por la incomparable June Squibb ) que tiene la misión de recuperar 10.000 dólares de un estafador es tan modesto en su alcance y tan disfrutable sin esfuerzo que es fácil subestimarlo. Esta película independiente se siente tan nítida y elaborada como una comedia de estudio de antaño. Es pura alegría y una de esas películas que podrías recomendar a cualquiera. Transmisión en Hulu.

4. “Anora”

Se necesita un tipo especial de película para trascender la cámara de resonancia de la cinefilia de arte y ensayo y convertirse en un momento cultural, pero “Anora” de Baker lo logró. Un clásico en espera, Baker y su estrella Mikey Madison, que retoma el estereotipo de la stripper callejera, llevan al público a un viaje inolvidable en este cuento de hadas que se desmorona de manera espectacular.

5. “Los chicos del níquel”

Ross transforma la novela de Whitehead ganadora del premio Pulitzer sobre los abusos y el trauma generacional de un reformatorio en el sur de Estados Unidos, empleando el punto de vista en primera persona. Es una decisión audaz que da resultado, ya que te transporta a la desgarradora realidad de Elwood y Turner, dos personajes que no olvidarás fácilmente.

6. “Dune: Parte 2”

Esta imagen difundida por Warner Bros. Pictures muestra a Timothee Chalamet, a la izquierda, y a Zendaya en una escena de “Dune: Part Two”. (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Décadas de soñar con una película no siempre parecen beneficiar a la película, pero Denis Villeneuve fue capaz de traducir su pasión por la obra de Frank Herbert en un espectáculo cinematográfico puro y fatalista sobre el ascenso de un líder. Es una aventura grandiosa y emocionante que podría convertirnos a todos en nerds de la ciencia ficción. Transmisión en MAX.

7. “Un verdadero dolor”

Jesse Eisenberg lidia con el trauma moderno e histórico en la entretenida película de viaje por carretera “A Real Pain”, que escribió, dirigió y protagonizó junto a Kieran Culkin, en el papel de dos primos que viajan en una gira por Polonia en busca del Holocausto. En cines.

8. “La carrera de escape”

Esta imagen difundida por Sony Pictures Classics muestra a Saoirse Ronan en una escena de “The Outrun”. (Sony Pictures Classics vía AP)

Saoirse Ronan ofreció una de las mejores interpretaciones del año en el papel de una alcohólica que se recluye cada vez más en las Islas Orcadas en un intento de empezar una nueva vida. Las películas sobre adicciones no son nada nuevo, y sin embargo Nora Fingscheidt captura los altibajos y los momentos intermedios de la condición humana con una honestidad sin complejos. Disponible para alquiler digital.

9. “El mal no existe”

La secuela de “Drive My Car” de Ryûsuke Hamaguchi nos lleva a un pequeño pueblo de montaña en Japón, donde los residentes dudan en recibir a una gran empresa de la ciudad con planes de establecer un sitio de glamping. Es una experiencia que se desarrolla a fuego lento, con debates comunitarios sobre arroyos de montaña y fosas sépticas que pueden no sonar demasiado emocionantes y, sin embargo, es una de las más inquietantes y efectivas del año. Transmisión en Criterion Channel, disponible para alquiler digital.

10. “Uno bueno”

Esta imagen difundida por Metrograph muestra a Lilly Collias en una escena de “Good One”. (Metrograph vía AP)

Fue un gran año para directores debutantes, entre ellos India Donaldson, cuyo estudio de personaje, discretamente brillante, de una adolescente en un viaje de campamento con su padre y un amigo de este sigue resonando incluso un año después. Transmisión en Apple TV+

