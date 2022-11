¡Latinos con Cy Young! Sandy Alcántara entra a la élite

Es admirable lo que hizo Sandy Alcántara con los Marlins de la Florida en el 2022 y ahora se une a Pedro Martínez y Bartolo Colón como los únicos lanzadores del país con ese premio.

El estelar lanzador abridor de los Marlins de Miami Sandy Alcántara ganó de manera unánime el premio Cy Young de la Liga Nacional, convirtiéndose en apenas el tercer dominicano en obtener el codiciado premio, uniéndose a Pedro Martínez, quien lo ganó tres veces (1997, 1999, 2000) y Bartolo Colón (2005).

Asimismo, el espigado diestro de 6’5 y 200 libras, se convierte en el primer lanzador en la historia de la organización de los Marlins en obtener el prestigioso galardón.

Alcántara fue seleccionado en la temporada 2022 a su segundo Juego de Estrellas. La primera ocasión que fue escogido para participar en el clásico de mitad de campaña fue en el 2019.

Sandy Alcántara

Alcántara, de 27 años y oriundo de Azua de Compostela, tuvo una extraordinaria temporada con los Marlins. Su récord fue de 14-9, ERA 2.28, 32 aperturas, 6 juegos completos (líder), una blanqueada (líder), 228.2 entradas lanzadas (líder), 886 bateadores enfrentados (líder), permitió 174 hits, 58 carreras limpias, 16 jonrones, 50 bases por bolas, 207 ponches, WHIP 0.98, la oposición le bateó para .212 y un WAR 8.0 (líder).

Alcántara tuvo, asimismo, unas impresionantes proporciones:

Permitió 6.8 hits por cada 9.0 IP

Otorgó 2.0 bases por bolas por cada 9.0 IP

Ponchó 8.1 bateadores por cada 9.0 IP

Por cada boleto otorgado ponchó 4.1 bateadores



Decisión unánime



Esta fue la décima ocasión, desde el 2000, que un lanzador gana de manera unánime el premio Cy Young.



Año – Lanzador

2000 – Pedro Martínez

2002 – Randy Johnson

2004 – Johan Santana

2006 – Johan Santana

2007 – Jake Peavy

2010 – Roy Halladay

2011 – Justin Verlander

2014 – Clayton Kershaw

2020 – Shane Bieber

2022 – Sandy Alcántara

Latinos ganadores del premio Cy Young

Ocho lanzadores latinos han ganado el premio Cy Young en un total de once ocasiones. Pedro Martínez (3 veces) y Johan Santana (2 veces) lideran el grupo, seguidos por Mike Cuéllar, Fernando Valenzuela, Willie Hernández, Bartolo Colón, Félix Hernández y Sandy Alcántara.

Pedro Martínez

AÑO – LANZADOR / EQUIPO RÉCORD

1969 – Mike Cuéllar – BAL – 23-11, 2.38, 182 SO

1981 – Fernando Valenzuela – LAD – 13-7, 2.48, 180 SO

1984 – Willie Hernández – DET – 9-3, 1.92, 32 SV

1997 – Pedro Martínez – MON – 17-8, 1.90, 305 SO

1999 – Pedro Martínez – BOS – 23-4, 2.07, 313 SO

2000 – Pedro Martínez – BOS – 18-6, 1.74, 284 SO

2004 – Johan Santana – MIN – 20-6, 2.61, 265 SO

2005 – Bartolo Colón – LAA – 21-8, 3.48, 157 SO

2006 – Johan Santana – MIN – 19-6, 2.77, 245 SO

2010 – Félix Hernández – SEA – 13-12, 2.27, 232 SO

2022 – Sandy Alcántara – MIA -14-9, 2.28, 207 SO

