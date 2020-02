Lea aquí la conversación completa entre el técnico de Claro y el coronel que fue difundida por la Policía

El martes fue filtrada una supuesta conversación entre el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de la compañía telefónica Claro Dominicana, Manuel Antonio Regalado, Martínez, sobre un supuesto sabotaje a los equipos del voto automatizado utilizado en las elecciones municipales del domingo.

Sin embargo, anoche el vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Félix Durán, reveló que el chat que se divulgó en las redes sociales y los medios de comunicación no estaba completo.

Este es chat completo, según la PN:

29 de enero

5:12pm Técnico de Claro: Hi

8:31pm Llamada pérdida

8:32pm Llamada pérdida

8:34pm Llamada pérdida

30 de enero

8:19am Coronel Abinader: Dime.

9:02am Llamada cancelada

1:30pm Llamada cancelada

15 de febrero

4:46pm Llamada entrante (1 minuto)

6:29pm Llamada cancelada

6:30pm Llamada cancelada

6:31pm Llamada cancelada

7:01pm Llamada entrante (11 segundos)

16 de febrero

11:34am Técnico de Claro: No se confíen

11:36am Técnico de Claro: Cuídense de ese programa. Que no sea utilizado el electrónico.

11:37am Coronel Abinader: Bien.\

11:38am Técnico de Claro: Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático a la central de Herrera de forma sospecha.

11:39am Técnico de Claro: No le permitimos entrar

11:39am Coronel Abinader: Bien.

11:42am Técnico de Claro: Le voy a pasar los datos del coronel. Cuídeme y no comparta la imagen. Porque sabrán que salió de la empresa.

11:43am Coronel Abinader: Tranquilo no.

11:47am Técnico de Claro: Hermano no puedes compartir las fotos.

11:49am Técnico de Claro: Me llamaron.

11:50am Coronel Abinader: Claro hno. Pero no llego.

11:53am Llamada entrante (1 minuto)

11:57am Técnico de Claro: Koji Maruyama.

11:58am Técnico de Claro: 001-1168713-3.

11:58am Coronel Abinader: ok.

12:01pm Técnico de Claro: Las garras del León.

12:05pm Coronel Abinader: Si.

12:08pm Técnico de Claro: Voy para la oficina me llamaron también. Un rato de diré a ciencia cierta lo que pasó.

1:06pm Coronel Abinader: Ok

2:25pm Técnico de Claro: Hermano ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candimentos (grabé un audio que te lo reproducirse personalmente) desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaba los candidatos que serían afectado. Aún aquí.

2:27 pm Coronel Abinader: Reiniciaron los equipo pero no reguesaron los mismo a la confirmación de frabrica. Hay un equipo que enviaron a sacar de junta. Pero no han podido sacarlo.

2:28 pm Técnico de Claro: Ese equipo es la llave de todo. Me pidieron buscar una Guagua de la empresa y un uniforme. Ellos se encargaban de lo otro Para sacar algo (no sé qué) pero lo que es aún está en la junta.

2:32 pm Coronel Abinader: Ok

2:33 pm Técnico de Claro: Bueno estoy dispuesto a conseguir la Guagua para ver el vehículo pero también veo es peligroso. Que me dices.

2:34 pm Coronel Abinader: No te comprometa a ese nivel.

2:35 pm Técnico de Claro: Copiado Compraron piza ahora. Voy a entrar denuevo. Estoy ayudando con una IP que tiene problema.\

2:36 pm Técnico de Claro: Ya la repare. Solo falta probarla. Le voy a conectar y me voy.

A continuación parte chat revelado en el programa El Despertador el martes:

Técnico: No se confíe, cuídense de ese programa que no sea utilizado el electrónico.

El coronel: Bien bien.

Técnico: Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático, a Herrera de forma sospechosa.

Coronel: No le permitimos entrar.

Técnico: Le voy a pasar el dato del coronel, que salió de la empresa.

Técnico: Hermano no puedo compartir las fotos. Las garras del León.

Técnico: En un rato diré a ciencia cierta lo que pasó.

Técnico: Hermano ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio que te lo reproduciré personalmente. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaba los candidatos que serían afectados.

Técnico: Aun aquí, aun estoy aquí.

Coronel: OK

Técnico: Regresaron los equipos. Pero no recogieron los mismos a la configuración de fábrica. Hay un equipo que mandaron a sacar de Junta, pero no han podido sacarlo, ese equipo es la llave de todo. Me pidieron sacar la llave de todo. Me pidieron buscar una guagua de la empresa y un uniforme, ellos se encargarán de lo otro para sacar algo. No sé qué, pero todavía está en la Junta.

Lo más reciente sobre el caso:

Daniel Tejada, abogado del técnico de Claro Manuel Antonio Regalado, investigado por los incidentes que afectaron los equipos de votación que obligaron a suspender las elecciones municipales del pasado domingo, informó hoy que su cliente se encuentra incomunicado.

“La Procuraduría sometió un conocimiento de que Manuel Regalado no puede tener comunicación hasta que ellos lo determinen”, manifestó.

También el jurista indicó se está cometiendo una violación franca al derecho de defensa y la intimidad que debe tener el imputado con su representante.

Félix Durán informó anoche que fueron detenido nuevamente el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de la compañía telefónica Claro, Manuel Antonio Regalado, implicados en los incidentes que afectaron los equipos de votación que obligaron a suspender las elecciones municipales del pasado domingo.

“Precisamos que a través de la extracción de datos de los teléfonos que les fueron ocupados por orden judicial a estas dos personas, y que a pesar que el técnico regalado se rehusó a dar la clave de su celular, hemos logrados extraer los datos y confirmar de forma científica y sin margen de error que los mismos, no solamente tenían informaciones sobre los pactos descritos, sino que apoyaban y colaboraban con los supuestos autores principales”, indicó.