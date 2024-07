Legisladores defienden con uñas y dientes sus pensiones

Tras el retiro de algunos funcionarios con ostentosas sumas de dinero, la diputada Rafaela (Lila) Alburquerque, miembro de la Comisión especial que estudia el Código Penal, aclaró este miércoles que no es el Estado dominicano el que pensiona a los legisladores, sino el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano.

«Nosotros depositamos todos los meses nuestro dinero, y cuando nos vamos, obvio que hay que pensionarme», indicó Alburquerque.

La legisladora de la Cámara de Diputados por San Pedro de Macorís enfatizó que los aportes mensuales de los congresistas son destinados a un fondo administrado por el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, el cual funciona de manera similar a los fondos de pensiones del sector privado.

«De mi salario me debitan como si fuera una AFP propia, entonces ahí está mi dinero y no me lo pueden negar. Son 32 años», añadió.

Por su parte, el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también ofreció su perspectiva, explicando que «si un funcionario pasó cuatro años dentro de la cámara baja con 35 años y perdió, la persona cuando llegue a 60 años (25 años después), es que tiene derecho a reclamar su dinero».

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

